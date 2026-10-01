Trump će postati "prelazni predsjednik" ako republikanci izgube

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novine Washington Post su u izvještaju napisale: Ako demokrate dobiju kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom na međuizborima, Trump će efektivno postati prelazni predsjednik.

Američke novine su nastavile svoj izvještaj: Trumpovo ponašanje i teški porazi Republikanske stranke produbit će podjele unutar Republikanske stranke između populističkih i mainstream frakcija.

U izvještaju se dodaje: Demokratska stranka će nastojati iskoristiti svoja nadzorna ovlaštenja i pozivati ​​svjedoke kako bi istražila Trumpovu administraciju i njene poslovne aktivnosti.

Washington Post je upozorio da će, ako Demokratska stranka pobijedi, Trump osporiti rezultate međuizbora, što bi moglo izazvati nemire koji destabiliziraju demokraciju.