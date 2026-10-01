Britanski ambasador pozvan u Teheran nakon lažnih optužbi britanskog premijera protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavne optužbe protiv Irana od strane britanskog premijera Andyja Burnhama dovele su ambasadora te zemlje u Teheranu u Ministarstvo vanjskih poslova.

Prema ovom izvještaju, nakon lažnih optužbi britanskog premijera protiv Islamske Republike Iran, Hugo Shorter, ambasador te zemlje u Teheranu, pozvan je danas (četvrtak) od strane Majida Takht-Ravanchija, zamjenika ministra vanjskih poslova za politička pitanja, te mu je prenio snažan protest Islamske Republike Iran protiv nastavka destruktivnog pristupa britanske vlade prema Iranu.

Tokom poziva, zamjenik ministra vanjskih poslova za politička pitanja, podsjećajući na međunarodnu odgovornost britanske vlade za brojne nezakonite radnje protiv iranske nacije, posebno za obezbjeđivanje vojnih baza i objekata pod britanskom jurisdikcijom za pripremu i sprovođenje američke i cionističke vojne agresije protiv Irana, naglasio je: "Nedavna propagandna kampanja britanske vlade u podizanju neosnovanih optužbi pod izgovorom pokušaja sabotaže u bazi Farford, ni na koji način ne može zasjeniti saučesništvo Britanije u vojnoj agresiji protiv iranske nacije, a britanska vlada mora biti odgovorna za svoje učešće u zločinu agresije i ratnim zločinima koje su počinile Sjedinjene Američke Države i cionistički režim."

Takht-e-Ravanchi, odbacujući neosnovanu i smiješnu tvrdnju britanskih zvaničnika koji povezuju sabotažnu zavjeru u vojnoj bazi Farford s Iranom, naglasio je potrebu za službenim objašnjenjem britanske vlade u tom smislu i ispravljanjem njenog neprimjerenog pristupa prema Iranu. Britanski ambasador je također rekao da će svojoj zemlji prenijeti protest Islamske Republike Iran.

Britanski premijer Andy Burnham, nakon hapšenja i puštanja na slobodu pet osoba optuženih za bombaški napad u blizini britanske baze Kraljevskog ratnog zrakoplovstva u Farfordu, tvrdio je da postoje "jake indikacije" da je Iran imao ulogu u incidentu koji je doveo do hapšenja pet muškaraca u blizini baze.

Britanska policija je u nedjelju objavila da se dogodio veliki incident i mogućnost bombaškog napada u blizini baze Kraljevskog ratnog zrakoplovstva u Farfordu, u kojoj su smještene američke zračne snage, te da je pet osoba, od kojih su svi britanski državljani, uhapšeno u vezi s incidentom. Nakon toga, osobe su puštene uz kauciju, a Ernest Taylor, šef britanske antiterorističke policije, u saopštenju je rekao da u blizini britanske vojne baze u Farfordu nije bilo bombe.

Ministar vanjskih poslova Seyyed Abbas Araqchi, kao odgovor na optužbe britanskog premijera u vezi s incidentom u Farfordu, rekao je da činjenica da ste oslobodili ljude koji su, prema vašim riječima, bili teroristi i služili stranim vladama, sve pojašnjava, te mu se obratio: "Tražite krivca na pogrešnom mjestu."