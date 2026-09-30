Ejei: Vojne snage zemlje su u boljem stanju nego u prethodna dva rata

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mohseni Ejei, šef iranskog pravosuđa, sastao se s grupom aktivista za digitalno poslovanje u nastavku svoje serije sastanaka s elitama i utjecajnim ličnostima u društvenoj, ekonomskoj, političkoj i kulturnoj sferi.

U dijelu svog govora na ovom sastanku, šef pravosuđa, osvrćući se na porast zavjera i podsticanja američkog i cionističkog neprijatelja, rekao je: Dva rata, 12-dnevni i 40-dnevni, udvostručila su dostojanstvo i autoritet Irana u očima svijeta; iako smo pretrpjeli teškoće i bili pogođeni u ova dva rata, na kraju smo pobijedili i nismo dozvolili agresorskom neprijatelju sa svim svojim vojnim i civilnim aparatima da postigne svoj zli cilj, a to je uništenje Irana.

Sada, s našim povjerenjem u Boga i našim povjerenjem u ljude koji su poslani da okupiraju ulice 7 mjeseci, spremni smo se suočiti s neprijateljem i naglašavamo da je spremnost naših oružanih snaga daleko veća nego u junu prošle godine (12-dnevni rat) i u martu 1404. (40-dnevni rat).