Iran i Rusija naglašavaju proširenje pravosudne saradnje

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Movahedi Azad, državni tužilac Irana, sastao se i razgovarao s Igorom Krasnovim, predsjednikom Vrhovnog suda Rusije, tokom njegove posjete Rusiji radi učešća na Konferenciji državnih tužilaca Šangajske organizacije za saradnju.

Na ovom sastanku, Movahedi Azad je izrazio zahvalnost za podršku i simpatije ruske vlade i naroda, posebno visokih političkih i pravnih ličnosti Moskve, prema iranskoj vladi i narodu tokom nedavnog nametnutog rata.

Najavio je spremnost naše zemlje za razmjenu iskustava u oblasti korištenja novih tehnologija u pravnim postupcima i sudovima, s ciljem zaštite javnih prava.

Na ovom sastanku, strane su naglasile razvoj i proširenje pravosudne saradnje između dvije zemlje.

Na ovom sastanku, Krasnov se osvrnuo i na rastuće i razvijajuće odnose između dvije zemlje u političkoj sferi, kao i na sastanke predsjednika Irana i Rusije, te je pravne konsultacije smatrao faktorom jačanja bilateralnih odnosa.