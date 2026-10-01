Hezbollah čestitao američkim snagama na povlačenju iz Iraka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanski Hezbollah izdao je saopštenje u kojem čestita vlastima, vladi i narodu Iraka na povlačenju američkih snaga sa iračkog tla.

Hezbollah je u ovom saopštenju naglasio da su američke okupacione snage ostavile zemlju poniženu i poraženu nakon što su im se nade srušile i nisu bile u stanju da ostvare svoje ciljeve protiv volje slobodnog iračkog naroda.

Ovo povlačenje se dogodilo nakon više od dvije decenije agresije i okupacije; Godine terora, dominacije, ugnjetavanja, pljačke bogatstva i pobune, ostavljajući za sobom mnogo razaranja i patnje.

U svojoj današnjoj (četvrtak) izjavi, Hezbollah je opisao događaj kao "veliku i blagoslovljenu historijsku pobjedu" i najavio da ovo dostignuće ne bi bilo postignuto bez postojanosti iračkog naroda, njihovog hrabrog otpora, njihove željezne volje i njihovih teških žrtava, koje su stečene krvlju hiljada mučenika i ranjenika.

U izjavi je naglašeno da ova pobjeda još jednom dokazuje da bez obzira na to koliko su velike žrtve i koliko su brutalne okupacijska sila i njena sredstva represije, ona ne može predati slobodne nacije niti slomiti njihovu volju. Sudbina takve sile bit će poraz, pad i propast suočeni sa sviješću, otporom i otporom ovih nacija i njihovim pridržavanjem prava na slobodu, suverenitet i nezavisnost.

Na kraju svoje izjave, Hezbollah je Iraku poželio sve veću čast, ponos i prosperitet, te zdravlje i uspjeh naciji, vođama i autoritetu ove zemlje.

Pokret je također odao počast mudžahedinima, šehidima, ranjenima i svim slobodnim ljudima koji su svojom žrtvom i krvlju postigli ovo historijsko dostignuće i utrli put kraju američkog vojnog prisustva u regiji.