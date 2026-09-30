Reakcija iranskog Ministarstva vanjskih poslova na posjete zločinačkog premijera cionističkog režima u regiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je saopštenje u kojem osuđuje spletkaroško prisustvo premijera cionističkog režima, koji ubija djecu, u regiji.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova od utorka navečer navodi se: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran snažno osuđuje posjetu Benjamina Netanyahua, premijera cionističkog režima, ubicu djece i ratobornog huškača, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i upozorava na vrlo opasne posljedice prisustva okupacionog režima u regiji.

U situaciji u kojoj se zapadnoazijska regija nalazi u jednom od najkrhkijih i najosjetljivijih perioda u historiji zbog vojne agresije cionističkog režima na Iran i intenziviranja okupacije i genocida u islamskim zemljama, posebno Palestini i Libanu, prisustvo zločinca čije su ruke umrljane krvlju stotina hiljada nevinih ljudi i kojeg procesuiraju međunarodni sudovi vrlo je opasno i alarmantno.

Bez sumnje, s obzirom na dokazano neprijateljstvo i animozitet cionističkog režima prema Iranu i drugim zemljama u regiji i ponovljene prijetnje režima Islamskoj Republici Iran, sve zemlje u regiji moraju biti oprezne zbog posljedica i implikacija takvog prisustva koje ugrožava kolektivni mir i sigurnost regije.

Regionalna sigurnost je kolektivna i nedjeljiva stvar, i svaki pokret koji stvara uslove za ulazak nesigurnih aktera u region će u konačnici biti na štetu svih zemalja u regionu i dovest će do podjela i dalje nesigurnosti i nestabilnosti u Zapadnoj Aziji.

Shodno tome, od regionalnih vlada se očekuje da shvate svoju odgovornost za regionalni mir i stabilnost i da se suzdrže od pružanja terena za destruktivno prisustvo cionističkog režima i da ne dozvole da teritorija regionalnih zemalja postane platforma za destabilizirajuće akcije protiv drugih zemalja u regionu.