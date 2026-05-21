Haaretz: Dronovi Hezbollaha frustrirali izraelsku vojsku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hebrejski mediji izvijestili su o rastućem nezadovoljstvu među oficirima izraelske vojske zbog nastavka napada dronovima Hezbollaha u južnom Libanu.

Prema novinama Haaretz, neki oficiri prisutni u vojnim operacijama priznali su da je praćenje i suzbijanje ovih dronova postalo ozbiljan izazov za izraelsku vojsku i dovelo do povećanja žrtava među snagama.

Prema riječima oficira, ograničenja koja je nametnuo američki predsjednik Donald Trump u vezi s ciljanjem Bejruta i regija Bekaa navela su izraelsku vojsku da više usmjeri svoje napade na libanonska sela.

Također su kritizirali nedostatak jasne strategije u operacijama i izrazili sumnju u svrhu uništavanja kuća u pograničnim selima.

U međuvremenu, hebrejski mediji su izvijestili da je u jednom od nedavnih napada Hezbolaha eksplozivni dron ciljao zgradu u kojoj su bile stacionirane izraelske snage, ranivši komandanta 401. oklopne brigade izraelske vojske zajedno s nekoliko drugih vojnika.

Izraelski izvori su također izvijestili o nekoliko drugih napada dronovima na komandante i vojne jedinice na sjeveru okupirane Palestine, što ukazuje na promjenu obrasca ciljeva operacija otpora.