Trumpova Zlatna Kupola; projekat od 1,2 biliona dolara sa nejasnom budućnošću

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Budžetski ured američkog Kongresa objavio je da bi troškovi projekta raketne odbrane "Zlatna Kupola", koji Donald Trump podržava, mogli dostići oko 1,2 biliona dolara u naredne dvije decenije, što je mnogo više od početne procjene od 175 milijardi dolara koja je prethodno predložena za troškove ovog projekta.

Prema Al Jazeeri, organizacija je u svom analitičkom izvještaju objasnila da će troškovi kupovine i raspoređivanja sistema premašiti 1 bilion dolara. Troškovi uključuju različite slojeve presretanja raketa, sisteme ranog upozoravanja i tehnologije praćenja svemira.

Prema izvještaju, sektor presretanja iz svemira čini najveći dio troškova; oko 70 posto troškova kupovine opreme i skoro 60 posto ukupnih troškova projekta odnosi se na ovaj sektor.

Skriveni troškovi i neizvjesna budućnost

Budžetski ured američkog Kongresa također je objavio da će operativni i troškovi podrške projektu Zlatna kupola u prosjeku iznositi oko 8,3 milijarde dolara godišnje.

Međutim, tačni detalji dizajna sistema i broja sistema koji će biti raspoređeni još uvijek nisu poznati. Ovo pitanje, prema organizaciji, čini procjenu konačnih troškova projekta vrlo komplikovanom, ako ne i nemogućim.

U januaru 2025. godine, Trump je zadužio Ministarstvo rata SAD-a da razvije plan za stvaranje naprednog sistema raketne odbrane pod nazivom Američka gvozdena kupola. Projekat je kasnije preimenovan u Zlatna kupola.

Od obećanja od 175 milijardi dolara do stvarnosti od trilion dolara

Trump je u maju 2025. godine objavio da je za početak projekta izdvojeno 25 milijardi dolara, a njegovi ukupni troškovi bi iznosili oko 175 milijardi dolara. Brojka koja sada djeluje vrlo optimistično u poređenju s nedavnim procjenama.

Analiza američkog Kongresnog budžetskog ureda pokazuje da bi raspoređivanje svemirskih sistema presretanja koji mogu presresti samo ograničen broj interkontinentalnih balističkih raketa moglo koštati između 161 i 542 milijarde dolara.

Ali projekat Zlatna kupola teži mnogo širim ciljevima, od suprotstavljanja velikoj količini balističkih raketa do presretanja hipersoničnih i krstarećih raketa.