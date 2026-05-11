Tijelo jednog od dva nestala američka vojnika pronađeno u Maroku

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), marokanska vojska i američke snage objavile su da je tokom zajedničke operacije potrage tijelo jednog od dva američka vojnika nestala sa vježbe "Afrički lav 2026" pronađeno na jugu Maroka.

Prema saopštenju Vrhovne komande Oružanih snaga Maroka, operacija potrage provedena je u subotu na jugu zemlje, a marokanske kopnene, pomorske i zračne snage, zajedno sa spasilačkim i timovima civilne zaštite, uspjele su pronaći i transportovati tijelo vojnika.

Prema preliminarnim informacijama, preminuli je identificiran kao poručnik Kendrick Lamont Kay Jr.

Tijelo američkog vojnika helikopterom je prevezeno u mrtvačnicu Vojne bolnice Moulay Hassan i planirano je da bude repatrirano u njegovu zemlju u skladu sa zakonskim procedurama.

U međuvremenu, potraga i spašavanje za drugim nestalim američkim vojnikom se nastavlja.