Prema web stranici kineskog Ministarstva vanjskih poslova, kako prenosi Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt - ABNA, Guo Jiaqun, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na današnjoj konferenciji za novinare (ponedjeljak), odgovarajući na pitanje novinara AFP-a u vezi sa američkim sankcijama kineskim kompanijama zbog navodne optužbe za pružanje satelitskih snimaka Iranu i njihove veze s ovonedeljnom posjetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, izjavio je: Kina se čvrsto protivi jednostranim i ilegalnim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i nameću se bez odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Američka tužba protiv kineskih kompanija

SAD tvrdi da su ove kineske kompanije igrale ulogu u vojnim operacijama vezanim za Iran pružajući satelitske snimke; tvrdnja koju Peking poriče i procjenjuje u okviru politike pritiska i sankcija Washingtona.

Vrijedi napomenuti da je Ministarstvo finansija SAD-a nedavno sankcioniralo 10 pojedinaca i kompanija zbog navodne pomoći iranskim oružanim snagama u obezbjeđivanju oružja i upotrebljivih sirovina.

Zaštita prava kineskih kompanija

Guo Jiakun je dodao: Kina je oduvijek pozivala svoje kompanije da svoje aktivnosti provode u okviru zakona i propisa, a istovremeno će Peking odlučno štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija.

Dosljedan stav Kine o Iranu

Također je ukazao na događaje vezane za Iran i naglasio: Stav Kine o iranskom pitanju je jasan i dosljedan, a jednostrane sankcije Sjedinjenih Država neće promijeniti ovaj stav.

Upozorenje na eskalaciju napetosti

U drugom dijelu svog govora, glasnogovornik kineske diplomatske službe izjavio je: Neposredni prioritet međunarodne zajednice trebao bi biti ulaganje svih napora kako bi se spriječilo ponovno izbijanje rata i eskalacija napetosti, umjesto korištenja sukoba za zlonamjerno etiketiranje i klevetanje drugih zemalja.