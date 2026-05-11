CNN: Uslovi rata s Iranom su se promijenili; ali Trumpova ponavljajuća naracija se nije promijenila!

11 maj 2026 - 22:46
News ID: 1813067
ABNA24: Narativ Bijele kuće ne odražava stvarnost rata, a američkom javnom mnjenju također nedostaje široka podrška za Trumpovu politiku u ovom sukobu.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), CNN je u izvještaju napisao: Rat s Iranom je ušao u tešku i komplikovanu fazu, ali Donald Trump nastavlja ponavljati ista obećanja i narative koje je koristio prije nekoliko mjeseci.

Američki mediji su dodali: Trump stalno govori o "skorom kraju rata", "snažnoj želji Irana da postigne sporazum" i "potpunom uništenju iranskih vojnih kapaciteta", dok još nije postignut nikakav sporazum i situacija na terenu se promijenila.

CNN je naglasio: Narativ Bijele kuće ne odražava stvarnost rata, a američkom javnom mnjenju također nedostaje široka podrška Trumpovoj politici u ovom sukobu.

