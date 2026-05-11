Wall Street Journal: Rat u Iranu uzrokovao je nestašicu najkorištenijih hemikalija na svijetu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Wall Street Journal je u izvještaju napisao: Sumporna kiselina, poznata kao najšire korišteno hemijsko jedinjenje na planeti, igra vitalnu ulogu u proizvodnji fosfatnih gnojiva, ekstrakciji bakra i nikla, proizvodnji računarskih čipova, pa čak i prečišćavanju gradske vode.

Istovremeno, Kina, kao najveći svjetski proizvođač sumpora, uvela je stroga ograničenja na svoj izvoz kako bi osigurala domaću sigurnost hrane i kontrolirala cijene gnojiva.

Ovo je najteže pogodilo zemlje poput Čilea (najvećeg svjetskog proizvođača bakra) i Indonezije (ključnog proizvođača nikla za baterije električnih automobila), što je dovelo do porasta cijena u tim regijama i do 80%.

Do ovog povećanja cijena došlo je otkako je Hormuški moreuz zatvoren u američkom napadu na Iran.