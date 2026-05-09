Trumpova zlatna statua osvećena na Floridi!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 6 metara visoku zlatnu statuu Donalda Trumpa postavljenu na Floridi osvećali su svećenici koji slijede kriminalnog američkog predsjednika!

Vjerski vođe koji podržavaju Trumpa okupili su se oko njegove velike pozlaćene statue i obavili ceremoniju "osvećenja".

Statua je postavljena na Trumpovom imanju na Floridi, a ceremoniju je vodio pastor Mark Burns, Trumpov bliski vjerski savjetnik.

Tokom dijela ceremonije, prisutni su slušali Trumpove izjave i bodre ga preko telefona.