Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pitanje razoružavanja otpora i raspuštanja Narodnih mobilizacijskih snaga (PMF) mjesecima se pokretalo u političkim i medijskim krugovima zbog političkog pritiska SAD-a. Prethodno je "Hadi al-Amiri", generalni sekretar iračke organizacije Badr, najavio da nećemo prihvatiti ovo raspuštanje. Naravno, al-Amiri je također rekao da vjeruje u "monopol oružja u rukama vlade", ali ovo pitanje je uslovljeno "krajem misije međunarodne koalicije".

Iza kulisa pritiska da se razoružaju Narodne mobilizacijske snage, kao i uvijek, prisutni su američki okupatori koji to iskorištavaju kako bi oslabili otpor u Iraku i pretvorili zemlju u mjesto vojne invazije.

Prema riječima zvaničnika otpora u Iraku, sve dok su međunarodne koalicijske snage predvođene Sjedinjenim Državama u zemlji, govoriti o vladinom monopolu oružja je samoubilačko.

Međutim, posljednjih dana neke iračke elite izrazile su zabrinutost zbog buduće političke situacije šiita u Iraku i Narodnih mobilizacijskih snaga. Sve veće američke i cionističke sankcije i prijetnje protiv vođa otpora s jedne strane, i napori da se proširi američko-izraelska okupacija u Iraku, zabrinuli su pristalice iračkog otpora.

U međuvremenu, Muktada al-Sadr, vođa iračkog sadrističkog pokreta, u petak je u neočekivanoj izjavi objavio da se grupa Saraya al-Salam pridružila vladi, rekavši: Saraya al-Salam će se pridružiti vladi, koja je odgovorna za vojne formacije.

Nastavio je izjavu naglašavajući da bi se civilni dijelovi povezani sa Saraya al-Salam trebali pridružiti Al-Banyan al-Marsousu, bez ikakvog sjedišta, oružja, uniformi, oznaka ili bilo čega drugog.

U tom smislu, irački premijer Ali Falih al-Zaidi pozdravio je odluku Muktade al-Sadra da se pridruži Saraya al-Salam vladinim institucijama i pozvao druge iračke grupe da preduzmu takav korak i djeluju pod nadzorom vlade i njenih institucija.

Rekao je: Princip je da je vlada jedina stranka koja treba imati oružje u rukama.

Sada se postavlja pitanje za pristalice pokreta otpora: uprkos kontinuiranom prisustvu američkih i evropskih okupatora na iračkom tlu, s kakvom podrškom i garancijom će se provesti razoružanje pokreta otpora kako bi se očuvala nezavisnost Iraka?

Neke evropske stranke su također posljednjih dana izrazile sumnju u razoružanje pokreta otpora. U televizijskom intervjuu, britanski ambasador u Bagdadu, Irfan Siddiq, tvrdio je u dijelu svojih izjava da u Iraku u osnovi ne postoji okupacija koja bi dala dozvolu za otpor.

Međutim, Al-Nujaba Media je odgovorila na lažnu tvrdnju britanskog ambasadora u Bagdadu pokretanjem nekoliko jednostavnih pitanja:

Prisustvo američke vojske: Suprotno tvrdnji britanskog ambasadora, trenutno je oko 2.500 do 5.000 američkih vojnika stacionirano u bazama kao što su Al-Harir (u Erbilu), Taji i Victory. Međunarodne koalicione snage predvođene SAD-om su također i dalje aktivne uprkos obećanjima o povlačenju.

Ekonomska i finansijska okupacija: Prihodi od iračke nafte i dalje se direktno uplaćuju u Centralnu banku SAD-a, a Washington, u koordinaciji s Vijećem sigurnosti, dostavlja ih Bagdadu na kap po kap. U takvoj situaciji, iračka vlada praktično nije u mogućnosti da pokrene pravne mjere protiv SAD-a.

Vojne i logističke baze: Pored američkih baza, u Erbilu su prisutne i snage iz Francuske i Italije. Teška američka oprema premještena je iz Ain al-Assada u al-Harir, a baze Balad, al-Qayyar i al-Habbaniyyah i dalje ugošćuju strane trupe.

Iračko nebo pod potpunom okupacijom: Irački zračni prostor je u potpunosti pod kontrolom Sjedinjenih Država. U nedavnoj američkoj i izraelskoj agresiji na Iran, izraelski borbeni avioni preletjeli su iračko nebo bez ikakvih prepreka za napad. Zračni napadi na baze u zapadnom Iraku također su se dogodili bez ikakvog obrambenog odgovora, a Iračka organizacija civilnog zrakoplovstva bila je prisiljena proglasiti zračni prostor zatvorenim na neko vrijeme.

Otpor kao odgovor na hibridnu okupaciju: Od početka nedavnog rata, iračke grupe otpora izvele su više od 600 napada na američke interese u zemlji. Irački parlament je također usvojio rezolucije o protjerivanju svih stranih snaga, koje još nisu provedene. Ove činjenice pokazuju da otpor okupaciji ne samo da ima zakonsko ovlaštenje, već je i utemeljen na američkom vojnom prisustvu i sveobuhvatnoj i kombinovanoj kontroli nad Irakom.