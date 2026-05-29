Izvještaj UN-a: Guterres stavlja izraelske snage na crnu listu zbog seksualnog nasilja povezanog s ratom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), generalni sekretar UN-a Antonio Guterres sinoć je članovima Vijeća sigurnosti predstavio godišnji izvještaj organizacije o "seksualnom nasilju povezanom sa sukobima"; izvještaj koji, prema njegovim riječima, dokumentira "raširene i užasne" povrede palestinskih prava od strane Izraela. Guterres je objavio da su Ujedinjene nacije u 2025. godini dokumentirale i potvrdile uporne obrasce seksualnog nasilja nad palestinskim pritvorenicima u Izraelu i okupiranim teritorijama tokom pritvora i ispitivanja.

Prema izvještaju, izraelske snage su uvrštene na "crnu listu" UN-a za seksualno nasilje povezano sa sukobima. Generalni sekretar UN-a objasnio je da su izraelske snage i sigurnosne službe počinile seksualne prekršaje nad palestinskim pritvorenicima - uključujući muškarce, žene i djecu iz Gaze i Zapadne obale - koji su navodno uključivali silovanje, grupno silovanje i ciljano nasilje nad genitalijama.

Guterres je također kritizirao "neuspjeh" izraelskih vlasti u provođenju efikasnih istraga kako bi se razjasnili ovi slučajevi i počinioci pozvali na odgovornost, rekavši da je odbacivanje optužbi protiv brojnih vojnika u slučajevima vezanim za pritvorski centar "Sadi Timan" dovelo do jačanja klime nekažnjivosti za seksualno nasilje. U međuvremenu, izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je zvanično prekinulo odnose s Uredom generalnog sekretara UN-a kao odgovor na uključivanje nekih izraelskih institucija u aneks izvještaja.