Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zamjenica kubanskog ministra vanjskih poslova Josefina Vidal, tokom saslušanja na kojem je osudila američki naftni embargo, optužila je Washington da izmišlja izgovore i lažno prikazuje Kubu kao "prijetnju nacionalnoj sigurnosti" i izjavila da je svrha ovih zračnih napada stvaranje opravdanja za moguće vojne akcije protiv ostrva.

Iako kanali komunikacije između dvije vlade ostaju otvoreni, kubanski zvaničnici insistiraju da nije postignut opipljiv napredak u razgovorima i izrazili su ozbiljne sumnje u ozbiljnost i odgovornost američke strane. U to vrijeme, američki državni sekretar Marco Rubio je prethodno izrazio optimizam u pogledu pozitivnih rezultata pregovora koji su započeli u martu; ali kubanska vlada, kritikujući nedostatak dobre volje s druge strane, jasno je stavila do znanja da neće dozvoliti miješanje u svoje unutrašnje stvari ni na koji način.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države su spriječile isporuke nafte na Kubu intenziviranjem svoje politike blokade i uvođenjem strogih sankcija; mjera koja je dovela do prekida isporuka goriva iz Venecuele i pojave ozbiljne energetske krize i čestih nestanaka struje u zemlji. Trumpova administracija je također zaprijetila da će uvesti visoke carinske tarife svakoj zemlji koja pomogne Havani da zaobiđe sankcije, kako bi se maksimizirao ekonomski pritisak na zemlju.