Uništavanje američkog neprijateljskog aviona na nebu pokrajine Bušehr

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Masoud Tangestani, guverner grada Jam, rekao je u vezi sa zvukom eksplozije u gradu: Nakon identifikacije i uočavanja američkog neprijateljskog aviona u tom području, avion je odmah bio meta uspješne operacije protivvazdušne odbrane.

Dodao je: Oružane snage u tom području su u punoj pripravnosti i neće dozvoliti neprijateljima da se infiltriraju.

Guverner Jam je izjavio: Situacija u gradu je trenutno stabilna i u gradu je uspostavljen mir i ljudi ne bi trebali brinuti.