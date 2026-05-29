Uništavanje američkog neprijateljskog aviona na nebu pokrajine Bušehr

30 maj 2026 - 01:04
News ID: 1820123
ABNA24: Američki neprijateljski avion uništen je u gradu Jam.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Masoud Tangestani, guverner grada Jam, rekao je u vezi sa zvukom eksplozije u gradu: Nakon identifikacije i uočavanja američkog neprijateljskog aviona u tom području, avion je odmah bio meta uspješne operacije protivvazdušne odbrane.

Dodao je: Oružane snage u tom području su u punoj pripravnosti i neće dozvoliti neprijateljima da se infiltriraju.

Guverner Jam je izjavio: Situacija u gradu je trenutno stabilna i u gradu je uspostavljen mir i ljudi ne bi trebali brinuti.

