Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Mohammad Jakub Mudžahid je na prvom Moskovskom međunarodnom forumu o sigurnosti uputio upozorenje zemljama koje, prema njegovim riječima, "pogrešnim procjenama" traže nestabilnost u Afganistanu.

Pozivajući se na historijska iskustva, rekao je da je svaka "arogantna" akcija protiv afganistanskog naroda osuđena na propast.

Ove izjave su date dok se talibani pokušavaju etablirati kao odgovoran i nezavisan akter u regionalnoj ravnoteži snaga.

Vršilac dužnosti ministra odbrane talibana tvrdio je na sastanku da je nakon pet godina nacionalna sigurnost osigurana i da je ISIL potpuno uništen.

Međutim, ova tvrdnja je u jasnoj suprotnosti sa izvještajima UN-a o sigurnosnom monitoringu i izjavama Sergeja Šojgua, sekretara ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Na marginama sastanka, Šojgu je izrazio zabrinutost zbog nastavka trgovine oružjem i drogom i naglasio stalnu prijetnju međunarodnih terorističkih grupa.

Također, suprotno tvrdnji talibana o zaustavljanju krijumčarenja, izvještaji ukazuju na porast proizvodnje "industrijskih droga" (metamfetamina) u sjeni smanjenja uzgoja maka.

Bez direktnog imenovanja Pakistana, Mudžahid je optužio vlasti Islamabada da "za svoje unutrašnje probleme okrivljuju Afganistan".

Odbacujući optužbe o podršci Tehreek-e-Taliban Pakistanu (TTP), naglasio je da afganistansko tlo neće predstavljati prijetnju nijednoj zemlji.

Ovaj stav dolazi u vrijeme kada su četiri runde posredovanih pregovora uz prisustvo regionalnih sila između Kabula i Islamabada do sada zapale u zastoj bez ikakvih opipljivih rezultata.

U drugom dijelu sastanka, ruski zvaničnici su još jednom izrazili zabrinutost zbog mogućnosti razmještanja američkih vojnih objekata u regiji.

Ovo strateško usklađivanje između Kabula i Moskve u protivljenju zapadnom vojnom prisustvu bila je jedna od rijetkih zajedničkih tačaka između strana na forumu.

Mudžahid je konačno naglasio potrebu za praktičnom regionalnom saradnjom umjesto političkih konfrontacija najavljujući talibanski plan za stvaranje "jakih sigurnosnih snaga".