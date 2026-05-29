Ono što je pred nama je ili predaja ili rat/ Nećemo pognuti glave pred neprijateljem ni po koju cijenu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hassan Fadlallah, član frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu, objasnio je strategiju otpora agresiji cionističkog režima u govoru.

Fadlallah je rekao: "Veliki podvizi hrabrosti dogodili su se na terenu i borci stvaraju herojske epopeje, ali otpor nije redovna vojska koja stvara obrambene linije kako bi spriječila vojsku opremljenu najnaprednijim oružjem i koja se predstavlja kao prva sila u regiji da uđe u neka sela i okupira ih ili dominira geografijom."

Dodao je: "Dužnost otpora je spriječiti neprijatelja da uspostavi svoje prisustvo i erodira ga kroz operacije koje se izvode s duhom mučeništva i visokom efikasnošću i koje štete okupatoru."

Fadlallah je rekao: "Čak i ako neprijatelj uđe u sela na jugu, otpor će nastaviti svoje operacije kako bi spriječio njegovo prisustvo da se uspostavi, kao što je to činio prije, od vremena okupacije Bejruta do njegovog povlačenja 2000. godine."

Izjavio je: "Naš narod plaća veliku cijenu u smislu života i materijalnih resursa u ovom sukobu, i to je cijena koja nam je nametnuta."

Predaja ili rat; nema treće opcije

Libanski parlamentarac je nastavio izjavljujući da nismo za rat, već tražimo častan život i protivimo se ponižavajućem životu i predaji. Rekao je: "Ono s čime se naša zemlja suočava je ili predaja ili rat, tako da, bez obzira na cijenu, nećemo se pokloniti ovom neprijatelju i nastavit ćemo koristiti svoje pravo da branimo svoje postojanje."

Fazlallah je pojasnio: "Iran insistira na zaustavljanju agresije protiv Libana i neće prihvatiti sporazum koji ne uključuje Libanon. Iz tog razloga, neprijatelj pokušava intenzivirati svoje napade prije potpisivanja sporazuma između Irana i SAD-a."

Dodao je: "Neprijatelj pokušava iskoristiti položaj vlade u Bejrutu i njeno insistiranje na nastavku pregovora, pa čak i protivljenje njihovoj obustavi zbog daljnjih masakra i krvavih zločina." Time vlada ne samo da izbjegava svoju dužnost, već i daje neprijatelju političku platformu za opravdanje svoje agresije.

Izraelski zločini uz odobrenje SAD-a i uz prećutno odobravanje vlade

Fadlallah je izjavio: Izraelski zločini protiv južnog Libana provode se uz odobrenje SAD-a i sumnjivo prećutno odobravanje vlade u Bejrutu kako bi se nanijela najveća šteta našem narodu i povećala cijena njihove održivosti.

Član frakcije Lojalnost otporu u libanskom parlamentu nastavio je: Cilj ove agresije je okupacija juga i raseljavanje njegovih stanovnika kako bi ga cionisti mogli pripojiti svojoj teritoriji poput Golana, ali postojanje otpora i postojanost našeg naroda sprječavaju ostvarenje historijske pohlepe neprijatelja.

Fadlallah je dodao: Još jedan cilj ovog organiziranog uništavanja naših regija je sinergija s američkim financijskim i ekonomskim pritiskom na pristalice otpora radeći kao tim u vladi kako bi oslabili naše sudjelovanje u vladi.

Dodao je: „Američki slogan je oslabiti naš utjecaj u vladi, a značenje je politička zastupljenost dvije nacionalne skupine koje, na osnovu rezultata parlamentarnih izbora, predstavljaju šiite. Pobijedit ćemo ove ciljeve po svaku cijenu.“