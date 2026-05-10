Dva iračka ministra pozvana zbog otkrivanja tajne izraelske baze u pustinji Najaf

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački zvaničnik u Bagdadu rekao je novinama Al-Arabi Al-Jadeeda da je irački parlament odlučio pozvati ministre odbrane i unutrašnjih poslova kako bi istražili istinitost izvještaja objavljenog u američkim novinama The Wall Street Journal; u izvještaju se navodi postojanje izraelske baze u pustinji Najaf, blizu granice Iraka i Saudijske Arabije, i tvrdi se da je Izrael koristio bazu kao centar za podršku vojnim operacijama tokom napada na Iran.

Prema novinama Al-Arabi Al-Jadeed, iračka vlada još nije zvanično odgovorila na informacije objavljene u izvještaju, što je izazvalo široko rasprostranjeno javno negodovanje i reakcije korisnika društvenih mreža.

Izvještaj Wall Street Journala o tajnoj izraelskoj operaciji

Wall Street Journal je u subotu izvijestio, pozivajući se na izvore koje je opisao kao upućene, da je Izrael uspostavio tajnu vojnu bazu u iračkoj pustinji kako bi je koristio za podršku zračnim napadima na Iran. Novine su također tvrdile da je Izrael čak izveo zračne napade na iračke snage koje su bile blizu otkrivanja lokacije baze u ranim danima američko-izraelskog rata protiv Irana.

Prema izvještaju, Izrael je uspostavio bazu uz znanje SAD-a i koristio je za raspoređivanje specijalnih snaga i logističke podrške za svoje zrakoplovstvo. Timovi za potragu i spašavanje također su bili stacionirani u tom području kako bi se spasilačke operacije mogle brzo provesti u slučaju mogućeg pada izraelskih pilota.

Wall Street Journal je dodao da je tajna baza bila na rubu otkrivanja početkom marta; kada je pastir obavijestio iračke vlasti o sumnjivim vojnim aktivnostima u tom području. Iračka vojska je potom poslala trupe da istraže, ali prema izvorima lista, izraelska vojska je pokrenula zračne napade kako bi iračke snage držala podalje od baze.

Iračka vlada je u to vrijeme osudila napad, u kojem je ubijen jedan vojnik, a dvojica ranjena.

Izvještaj se nastavlja navodeći da je tajna baza omogućila Izraelu da bude bliže bojnom polju i da snage za potragu i spašavanje mogu brzo intervenirati ako je potrebno. Specijalne snage izraelskog ratnog zrakoplovstva također su bile prisutne u bazi.

Zvaničnik u predsjedništvu iračkog parlamenta potvrdio je Al-Arabiju Al-Jadeedu da će ministri odbrane i unutrašnjih poslova, kao i relevantni sigurnosni komandanti, biti pozvani u parlament da istraže slučaj.

Međutim, napomenuo je da je iračka Zajednička operativna komanda prethodno potvrdila da je 4. marta jedinica iračke vojske u pustinji Al-Nukhib, između provincija Anbar i Najaf, blizu saudijske granice, bila meta napada koji se dogodio dok su se trupe približavale području gdje su bile prisutne nepoznate snage. U to vrijeme, vjerovalo se da su snage američke, a napad je bio dio serije napada usmjerenih na Narodne mobilizacijske snage i iračke graničare.

Javno ogorčenje zbog kršenja iračkog suvereniteta

Zvaničnik je dodao da su iračke sigurnosne agencije vjerovatno bile svjesne incidenta, ali vjeruju da su snage prisutne u tom području povezane sa Sjedinjenim Državama i pod okriljem međunarodne koalicije.

U međuvremenu, irački sigurnosni zvaničnik u Bagdadu rekao je da iračka vlada treba da da pojašnjenje o ovom pitanju kasnije tokom dana, ali nije dao daljnje detalje. Samo je naglasio da je lokacija koju su spomenule američke novine sada očišćena i da tamo nema prisutnih snaga.

S druge strane, irački zastupnik Raed al-Maliki, u objavi na Facebooku, optužio je SAD da su Izraelu dale kontrolu nad iračkim nebom tokom rata i naredile da se radari isključe.

Napisao je: "Sada je postalo jasno da Izraelu nije dat samo zračni prostor, već i iračko tlo kako bi se uspostavio tajni obavještajni centar ili baza. Ovo je veliko kršenje za koje sve iračke obavještajne i sigurnosne agencije moraju biti odgovorne."

Prema lokaciji koju je opisao Wall Street Journal, dotična lokacija se nalazi u pustinji Al-Nakhib, između Najafa i Anbara, i oko 80 kilometara od saudijske granice.

Dana 4. marta 2026. godine, vojno saopštenje u Iraku potvrdilo je da je jedinica iračke vojske bila meta napada dok se kretala prema području u pustinji Al-Nakhib, što je rezultiralo smrću jednog vojnika i ranjavanjem dvojice drugih.

Lokalni irački mediji također su izvijestili da je pastir obavijestio vojsku da su u tom području viđeni naoružani ljudi i helikopteri. To je potaknulo iračku vojsku da bude poslana u to područje, ali su snage bile prisiljene na povlačenje nakon što su se suočile s jakom vatrom.

U službenom iračkom saopštenju, osuđujući napad, objavljeno je da je međunarodna koalicija obaviještena o incidentu, što ukazuje na to da se u to vrijeme vjerovalo da su američke snage odgovorne za napad.

Tajna baza i neodgovorena sigurnosna pitanja u Iraku

Prema saopštenju Iračkog sigurnosno-informativnog centra, jedinica Operativne komande Karbala bila je meta zračnih napada i vatrenog oružja dok je provodila inspekcijsku misiju u pustinjskom području između provincija Karbala i Najaf, što je rezultiralo smrću jedne osobe, a ranjenjem dvije.

Također je najavljeno formiranje odbora na visokom nivou za istragu detalja incidenta, bez navođenja identiteta napadača ili prirode vojne aktivnosti u tom području.

U međuvremenu, predstavnik provincije Karbala, Zuhair al-Fatlawi, izvijestio je o brzoj helikopterskoj operaciji snaga koje su možda ušle u Irak sa sirijske granice, u kojoj je učestvovalo između četiri i sedam helikoptera. Također je govorio o raspoređivanju vojnih Humveeja u području oko 40 kilometara od al-Nukhiba.

Prema al-Fatlawiju, operativna komanda Karbale poslala je izviđačku jedinicu koja se sastoji od oko 30 vojnih vozila s iračkom zastavom da istraži slučaj. Istovremeno, objavljeni su izvještaji o napadima u pustinjskim regijama al-Samawah, Anbar i Diyala, što je povećalo atmosferu napetosti i nagađanja o skrivenoj vojnoj eskalaciji unutar Iraka.