Iza kulisa djelovanja Hezbollahove jedinice za jurišne dronove/Od terenskog osmatranja do preciznog napada na izraelsku vojsku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prethodne izviđačke operacije i terensko prisustvo Islamskog otpora u južnom Libanu u potrazi za izraelskim vojnim snagama ukazuju na formiranje novog modela ratovanja; glavno pitanje je kako funkcioniše jedinica za jurišne dronove?

Prema izvještaju u libanskim novinama Al-Akhbar, izraelska vojska provodi opsežne naučne, vojne i sigurnosne studije kako bi se suprotstavila taktičkoj i specifičnoj prijetnji koju predstavljaju jurišni dronovi koje koristi otpor. Ovi dronovi, posebno zbog korištenja optičke tehnologije u njihovom navođenju, efektivno su učinili sisteme za elektronsko ratovanje i uređaje za ometanje neefikasnim. Također, njihova konstrukcija, metoda leta na malim visinama i obrazac kretanja ograničili su efikasnost sistema za presretanje i rano upozoravanje.

Izraelska vojska protiv asimetrične prijetnje

Izvještaji medija ukazuju na to da su izraelske snage prisutne u južnom Libanu pribjegle jednostavnim i primitivnim metodama za suprotstavljanje ovoj prijetnji, uključujući upotrebu ručnih mreža kako bi pokušale zadržati ove dronove prije nego što eksplodiraju. Međutim, ove metode imaju ograničenu efikasnost i uglavnom su posljedica nedostatka odgovarajuće napredne opreme.

U međuvremenu, interni dokumenti i izvještaji na okupiranim teritorijama ukazuju na to da su upozorenja o ovoj prijetnji izdata unaprijed, ali ta upozorenja nisu shvaćena ozbiljno. To je dovelo do toga da se izraelska vojska sada suoči s ovom prijetnjom u iznenađujućoj situaciji.

Neki izraelski medijski izvještaji također su citirali visokog oficira koji je opisao rad izraelskih sigurnosnih institucija kao spor i neefikasan, te naglasio da se, umjesto formuliranja sveobuhvatne strategije, režimska vojska ograničila na ad hoc mjere i slogane.

Kontinuirano praćenje kretanja na linijama sukoba

Nasuprot tome, ono što se dešava na terenu pokazuje da Libanski islamski otpor ima organizovanu strukturu za korištenje ovih dronova. Ovi dronovi su široko raspoređeni među različitim jedinicama na linijama sukoba, a njihove operacije montaže i pripreme se izvode lokalno i brzo.

Operateri ovih dronova su obučene snage koje prolaze specijalizovane kurseve kako bi razumjele karakteristike, metode navođenja i izvođenja preciznih operacija. Ova obuka uključuje terenske vježbe i operativne testove kako bi se povećala tačnost ciljanja.

Libanski islamski otpor se također oslanja na opsežnu izviđačku mrežu čiji je zadatak prikupljanje informacija o kretanju neprijateljskih snaga u različitim područjima južnog Libana i sjevernog Izraela. Ova mreža stalno prati rute kretanja, vrstu opreme, lokaciju snaga i moguće tačke okupljanja.

Iznenađenje; odlučujući faktor u napadima dronovima

Na osnovu podataka s terena, mobilnost izraelskih snaga u nekim područjima južnog Libana značajno je smanjena, što je navelo snage otpora da aktivnije pretražuju i prate neprijateljske položaje. U mnogim slučajevima, čak su i prazna vozila meta napada zbog mogućnosti vojne upotrebe.

Ovaj model se zasniva na principu iznenađenja i visoke tačnosti; na takav način da je vrijeme reakcije suprotstavljenih snaga vrlo ograničeno, ostavljajući samo nekoliko sekundi za donošenje odluke i reakciju. Izvještaji ukazuju na to da su u toku i napori za razvoj sistema ranog upozoravanja, ali je tehnološki jaz između dvije strane i dalje primjetan.