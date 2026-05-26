Netanyahu: Liban ne bi trebao biti dio sporazuma s Iranom; Intenzivirat ćemo napade protiv Hezbollaha

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Netanyahu vrši pritisak na Washington da isključi Liban iz bilo kakvog mogućeg sporazuma s Iranom. Jasno je rekao američkim zvaničnicima da Izrael neće prihvatiti nikakav sporazum koji bi ometao njegove vojne operacije u Libanu. Tel Aviv insistira na tome da mora imati "potpunu slobodu djelovanja" za pokretanje zračnih i kopnenih napada na libansko tlo i održavanje vojnog prisustva do 8 kilometara duboko unutar granice, te za napredovanje na sjevernom frontu neovisno o rezultatima diplomatskih pregovora s Teheranom.

U video poruci, izraelski premijer je oštrim tonom naglasio da ne samo da ne namjerava smanjiti tenzije, već je naredio da se udari protiv Hezbollaha izvode većom silom i brzinom. Izraelski mediji su također otkrili da je vojska zemlje pripremila sveobuhvatan plan za teške i neviđene napade i da samo čeka konačno zeleno svjetlo političkih vlasti. U tom smislu, izraelski ministar odbrane se također konsultuje s Washingtonom kako bi koordinirao proširenje bitke.

Istovremeno s ovim prijetnjama, izraelski zračni udari na stambena područja i komercijalne centre u južnom Libanu, uključujući gradove Nabatiyeh, Tyre i Bint Jbeil, su se intenzivirali, a broj civilnih žrtava brzo raste. Čini se da Izrael, ignorirajući diplomatske napore u regiji, nastoji finalizirati svoj plan "vatrenog napada" na Libanon kako bi maksimizirao vojni pritisak na Hezbollah.