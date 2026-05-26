Poruka lidera Islamske revolucije povodom hadža: Vrijeme se više neće vratiti unazad

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Lebbejke Allahumme Lebbejk! Lebbejke la šerike leke lebbejk! Innel-hamde wen-ni'mete leke wel-mulk...

Odazivam Ti se, Bože, odazivam! Odazivam Ti se, Tebi nema sudruga, odazivam Ti se! Sva hvala, svi blagoslovi, i sva vlast su od Tebe i pripadaju Tebi...

Stigao je i ovogodišnji hadž, a hodočasnici islamskog ummeta su obukli ihrame robovanja Bogu i izgovorili telbiju kako bi iz materijalnog i običnog života prešli u Božanski i blaženi život: monoteistički život usmjeren na robovanje Svevišnjem, te odbacivanje, negiranje i oslobađanje od svih mimo Allaha. Međutim, prilika za ovaj prelazak ne odnosi se samo na ovogodišnje hadžije i hodočasnike Allahove Kuće, već i na svu muslimansku braću i sestre u Iranu i širom svijeta, od onih koji su obavili hadž u proteklim godinama svog života do onih koji još nisu uspjeli obaviti hadž. Uslovi za taj prelazak su trajno prihvatanje ihrama sjećanja na Allaha, trajno kruženje (tavaf) oko Allahove ose, stalni trud (sa’j) između opasnih vrhova Božanskih dužnosti, stalno kamenovanje zlog šejtana sa svim njegovim zavodljivim manifestacijama i trikovima; skrušeno i pažljivo stajanje, hranjenje siromaha i prolaznika, žrtvovanje strasti i zabludjelih želja i uklanjanje unutrašnje prljavštine i spremnost za služenje i podizanje zastave odbrane Istine u svim stanjima.

Tako je iranski narod stupio na taj put od početka Islamske revolucije. Odgovorio je na veliki poziv Imama Homeinija, naslijeđe hazreti Ibrahima, skinuo odjeću prihvatanja prevlasti, obukao ihrame ovozemaljske i ahiretske sreće i, odazivajući se Bogu, užurbano pokušavao kružiti na osovini čistih islamskih učenja hazreti Muhameda, mir neka je na njega i njegovu porodicu, i približiti se svjetlu univerzalne pravde i vrhovnog vođstva. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber we lillahih-Hamd, Allahu Ekber 'ala ma hedana.

Da, Allahu Ekber... I upravo je s tim oružjem - pokličem Allahu Ekber - muslimanska nacija Irana ustala prije četrdeset sedam godina, svrgnula tiranina, diktatora i zavisni Pahlavijev režim, odsjekla ruke i noge pohlepnoj i arogantnoj Americi i potpuno presjekla utjecaj cionizma. Upravo su s tim oružjem – pokličem Allahu Ekber - nakon invazije basističkog režima Sadama Huseina, revnosni borci i požrtvovani mladići stvorili osmogodišnju epopeju svete odbrane. Uprkos podršci svih sila Istoka i Zapada basističkom režimu, ti borci su ga postavili na njegovo mjesto i nastavili taj otpor čvrsto i postojano u godinama koje su uslijedile i to protiv ekonomskih blokada, pučeva, okrutnih sankcija i bezbrojnih političkih, propagandnih i ekonomskih napada neprijatelja na Islamsku Republiku.

Allahu Ekber! Upravo je ovo oružje ojačalo veze i spojilo islamski ummet i mlade borce Fronta otpora od Irana do Libana, Palestine, Iraka i Sirije, od Afrike i Jemena do Afganistana i Pakistana i svih slobodnih nacija svijeta, kako bi se to čvrsto uže podiglo da brani islamski ummet od uzurpatorskih cionističkih agresora, porazi ISIL, pokrene Oluju Al-Aksa i dovede klimavi cionistički režim do posljednjih uzdisaja.

Allahu Ekber! Da, Allah, Blagoslovljeni i Uzvišeni, je veći nego što se može opisati... Upravo je oslanjanjem na ovo oružje - Allahu Ekber - Islamska Republika Iran uspjela uništiti cionistički režim u Drugom nametnutom ratu u junu 2025. godine, nanijevši težak udarac agresorskoj Americi i osujetivši neprijatelja u njegovom cilju predaje Irana. Oružje Allahu Ekber dalo je takvu snagu i moć iranskoj naciji da je nakon teškog događaja - šehadeta velikog vođe, sina nasljednika Časnog Poslanika, Božiji mir i blagoslov neka su na njega i njegovu porodicu, ajetullaha sejjida Alija Hameneija, neka mu se Allah smiluje, od strane zlobnika današnjeg svijeta, primila Božansku misiju i svojim svestranim prisustvom na svakom polju gdje je bilo potrebno, zapanjila svijet svojim slavnim dostignućima.

Allahu Ekber; zaista, Bog, Blaženi i Uzvišeni, veći je nego što se može opisati...

Upravo s ovim oružjem, Allahu Ekber, revnosni ratnici i požrtvovane oružane snage u islamskom Iranu, u pratnji boraca Fronta otpora, posebno dragog Libanona, postigli su izvanredne pobjede protiv dvije terorističke vojske i teško naoružane američko-cionističke vojske u Trećem nametnutom ratu. Oslanjajući se na Gospodara vojski i putem svojih raketa i dronova na kopnu, u zraku i na moru, kamenovali su Velikog Šejtana, odnosno Ameriku i njenu obučenu životinju, cionistički režim, i svojim očima vidjeli iskreno Božije obećanje pobjede za borce na Njegovom putu.

I ponovo: Allahu Ekber; nesumnjivo je da je Svemogući Bog veći od opisa i Njegova vojska je superiornija od svake sile... I upravo s ovim oružjem - Allahu Ekber - ustankom iranske nacije i Fronta otpora, ostvarit će se ustanak islamskog ummeta, a obredi odricanja od mnogobožaca i kamenovanja šejtana na hadžu proširit će se na oblasti individualnog, društvenog i političkog života muslimana u svim krajevima svijeta.

Islamski ummet i regionalne nacije imaju mnogo zajedničkih kapaciteta i interesa koji će oblikovati novi poredak i buduću geometriju regije i svijeta. Iskreno pozivam sve islamske zemlje i vlade na prijateljstvo i saradnju u dobru i za dobro kako bismo mogli zajedno raditi na unaprjeđenju islamskog ummeta i rješavanju problema islamskog svijeta. Ono što je u tom pogledu sigurno jeste da se vrijeme više neće vratiti unazad i da narodi i zemlje regije više neće biti štitovi američkih baza. Osim što više neće imati sigurno utočište za zlobu i uspostavljanje vojnih baza u regiji, Amerika se iz dana u dan udaljava od svog prethodnog statusa. Krhki cionistički režim i kancerogeni tumor Izrael također se približavaju završnim fazama svog nesretnog života i, milošću Božjom i u skladu s odlučnim i pronicljivim riječima velikog vođe, šehida Kudsa i nefsetu-zekijje (čiste duše) od prije deset godina, neće doživjeti dvadeset pet godina od tog dana, ako Bog da.

Iz tog razloga, ove godine odricanje od mnogobožaca ima dvostruku važnost, a dubina i obim odricanja od Amerike i cionističkog režima prevazilaze samo obrede mikata i hadža, te će i nakon ovih blagoslovljenih dana u različitim dijelovima Irana i svijeta, Smrt Americi! i Smrt Izraelu! biti zajednički slogan islamskog ummeta i potlačenih na cijelom svijetu, posebno mladih.

Budućnost pripada islamskom ummetu i novoj islamskoj civilizaciji i svako od nas, u skladu sa svojim naporima, kapacitetima i odgovornošću, može igrati ulogu u postizanju te budućnosti i njenom približavanju. Iranski hodočasnici ove godine imaju efikasnu i istaknutu ulogu u pripovijedanju pobjede u Trećem nametnutom ratu svojoj drugoj muslimanskoj braću i sestrama i davanju nade u svijetlu budućnost. Molim sve drage hadžije da upućuju dove za ubrzanje dolaska spasitelja čovječanstva, neka Bog ubrza njegov povratak, i da se mole za jedinstvo islamskog ummeta, oslobođenje Palestine i džamije Al-Aksa, uklanjanje velikih nevolja muslimana i postizanje konačne pobjede protiv globalne arogancije i da i mene uključe u svoje molitve.

Gospodaru! Pošalji blagoslov na Muhammeda i Muhammedovu porodicu, i spusti Svoju milost i blagoslov na hodočasnike i cijeli muslimanski ummet, prihvati njihov hadž, prosvijetli njihova srca svjetlom znanja i shvatanja i ojačaj njihovu odlučnost i volju da krenu putem reforme ummeta i postizanja konačne pobjede nad neprijateljima islama.

Gospodaru! Pošalji Svoju obilnu milost i blagoslov na čiste duše šehida Božijeg puta, posebno šehida Fronta otpora, na čelu s velikim vođom, šehidom visokog položaja, i podari njegovoj duši korist od hadža hodočasnika, ibadeta vjernika i napora svih onih koji se trude, a koje je vodio i usmjeravao vođa ummeta, i pomozi iranskoj naciji i islamskom ummetu da nastave svoj put i cilj.

Gospodaru! Uputi Svoje najveće blagoslove i pozdrave našem predvodniku i zaštitniku, očekivanom Imamu Mehdiju, neka su Allahove molitve i mir na njega i njegove čiste pretke, i uključi sve nas i islamski ummet u njegove čiste i uslišene dove i osvijetli i ukrasi svijet njegovim blagoslovljenim dolaskom, kao što si obećao, a naša srca su ispunjena povjerenjem u to sigurno obećanje.

Neka je selam, Božija milost i blagoslov na svu našu muslimansku braću,

Sejjid Modžtaba Hamenei,

9.zul-hidžeta, 1447.

26.5.2026.