Ljubav prema Ahlul Bejtu (a.s) je stub historijskog i kulturnog identiteta Hazara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mohammad Mohaqiq, vođa Stranke islamskog jedinstva Afganistana, naglasio je u poruci povodom "Dana kulture Hazara" da su ljubav i odanost prema Ehli-bejtu (a.s) bili neodvojivi dio kulturnog i historijskog identiteta Hazara kroz historiju.

Rekao je da ova veza vjerovanja nije ograničena na određeni dio hazarske zajednice, već je imala istaknuto mjesto među različitim segmentima ove zajednice, od dvanaestokrakih šiita do ismailita i sunita, u društvenim ritualima, vjerskim tradicijama i usmenoj književnosti.

Prema Mohaqiqu, ova vezanost se jasno vidi i u tradiciji imenovanja; na takav način da mnoge hazarske porodice biraju imena svoje djece među imenima imama (a.s), ličnosti iz tragedije u Kerbeli i ashaba Ehli-Bejta (a.s).

Vođa Islamske jedinske stranke Afganistana nastavio je osvrćući se na neke historijske periode i rekao da su ova imena koja se pripisuju Ehli-Bejtu (a.s) ponekad postala faktor administrativne i društvene diskriminacije, te da je brojnim građanima uskraćeno obrazovanje i mogućnosti zaposlenja samo zato što su imali ta imena.

Istraživač se također osvrnuo na priče iz historije Afganistana i rekao da su tokom Umajadskog kalifata, kada je proklinjanje Imama Alija (a.s) postalo službena vladina politika, područja naseljena Hazarima odbila provoditi ovu naredbu.

Prema njegovim riječima, dijelovi Bamyana, Uruzgana, Ghaznija, Zabula, Maidan Wardaka i Ghora, koji su bili pod upravom lokalnih vlasti Al-Shansaba, odupirali su se ovoj politici, a taj otpor doveo je do pritisaka i kazni protiv ovih područja; proces koji se nastavio sve do ere Omara bin Abdul Aziza.

U drugom dijelu svog govora, osvrnuo se i na ulogu Hazara u Pokretu crnih haljina u Horasanu, koji je predvodio Abu Muslim Horasani, te rekao da su Hazari igrali značajnu ulogu u ovom historijskom pokretu, koji je odigrao važnu ulogu u padu Umajadskog kalifata.

Istraživač je također spomenuo dugogodišnju tradiciju čitanja knjiga u Hazarastanu, rekavši da su u zimskim noćima djela poput "Hamla Haydari", Šahname od Ferdowsija, Gazali od Bidela i Divan od Hafeza bila široko popularna među ljudima i činila su dio usmene i književne kulture hazarske zajednice.

Naglasio je da je ovo književno i kulturno naslijeđe, uz vjerski identitet, jedan od glavnih stubova društvene i historijske kohezije Hazara.