Najteži napad cionističkog režima na Liban od primirja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u ponedjeljak je cionistički režim izveo teške napade u južnom Libanu u nizu operacija.

Prema izvještaju Mayadeena, pozivajući se na libanskog zvaničnika, bombardiranje u Libanu u ponedjeljak bilo je "najteži izraelski napad od primirja".

Mayadeen je u svom današnjem izvještaju naveo: Izraelski ratni avioni gađali su u ponedjeljak najmanje 47 gradova i sela u sedam gubernija u južnom i istočnom Libanu.

Libanski vojni izvor opisao je bombardiranje kao najteži napad u jednom danu od sporazuma o primirju.

Zračni napadi, artiljerijski napadi i napadi dronova rezultirali su mučeničkom smrću nekoliko civila.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, Izrael je od 2. marta ubio 3.185 civila i ranio 9.633 drugih.