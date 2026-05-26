Moskva: Zapad dovodi sirijske teroriste u rat protiv Irana

26 maj 2026 - 23:32
News ID: 1819319
ABNA24: Šef ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB) izjavio je da zapadne obavještajne službe nastavljaju pokušaje da koriste sirijske terorističke borce kao posredničke snage u ratu protiv Irana.

Prema izvještaju, Aleksandar Bortnikov je na 58. sastanku Savjeta šefova sigurnosnih i obavještajnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (CIS) rekao da Zapad planira koristiti ove snage, uključujući osobe iz zemalja ZND-a koje su se borile u terorističkoj grupi ISIL i drugim terorističkim organizacijama, a koje se sada nalaze u sirijskim zatvorima.

 Bortnikov je naglasio da se ti militanti trenutno prebacuju u posebne kampove u Iraku. Dodao je da je očigledno kako se takve agentske snage mogu i biće korištene ne samo u zapadnoj Aziji, već i u državama iz kojih potiču.

