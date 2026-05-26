Dan Arefata obilježen na Kerbeli

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bejt (ABNA), istovremeno s početkom toplotnog talasa u Iraku, duhovna ceremonija dove povodom Dana Arefata u svetom gradu Kerbeli poprimila je drugačiju atmosferu, a hiljade sljedbenika Ehli-Bejta iz raznih gradova Iraka i islamskih zemalja, uključujući Iran, prisustvovale su ovoj duhovnoj ceremoniji.

Ceremonija održana na dva sveta mjesta

Hodočasnici su obavili molitvu za Dan Arefata na dva sveta mjesta u Kerbeli: prvo kod "Bein al-Haramain", a zatim kod "Husseini šatora". Ceremoniju Bein al-Haramain održalo je sveto svetište Husseini, a ceremonija Husseini šatora također je održana pod vodstvom delegacije Vrhovnog vođe.

Hiljade iranskih hodočasnika prisustvovalo je Husseini šatoru

Hiljade iranskih hodočasnika prisustvovalo je ceremoniji šatora i učilo molitvu Arafat u atmosferi ispunjenoj duhovnošću i molitvom. Mehdi Samavati je također učio poznatu Dovu Arefata na toj ceremoniji.