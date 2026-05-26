Američki vojni napad na južni Iran i optimizam Washingtona u pogledu postizanja sporazuma u narednim danima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Centralna komanda SAD (CENTCOM) službeno je objavila da su snage zemlje jučer izvele napade na položaje u južnom Iranu, koji su imali za cilj "odbranu" i zaštitu američkih snaga od prijetnji. Prema riječima glasnogovornika CENTCOM-a, napadi su bili usmjereni na raketne platforme i plovila koja su planirala postaviti mine u morskim putevima. U tom smislu, zvanični iranski mediji su izvijestili da su najmanje četiri osobe poginule nakon što su američki ratni avioni napali iranske brodove južno od ostrva Lark u Hormuškom moreuzu, te da su u toku istrage kako bi se utvrdio tačan broj žrtava.

Kao odgovor na ova dešavanja na terenu, američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da međunarodni moreuzi moraju ostati otvoreni i da će Washington to osigurati svim sredstvima. Međutim, napomenuo je da je postizanje konačnog sporazuma s Iranom još uvijek nadohvat ruke i da su u toku intenzivni pregovori o detaljima i preciznoj formulaciji početnog dokumenta. Prema Rubiovim riječima, finaliziranje teksta može potrajati nekoliko dana, ali Sjedinjene Države su odlučne da okončaju sukob diplomatskim kanalima.

Usred vojnih tenzija, Doha, Katar, postala je fokus intenzivnih diplomatskih konsultacija. Visoka iranska delegacija, uključujući predsjednika parlamenta Mohammada Baqera Qalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araqchija, boravi u Kataru kako bi razgovarala o dimenzijama mogućeg sporazuma o okončanju rata koji je započeo prošlog februara. Izvještaji u medijima ukazuju na to da će glavni fokus razgovora biti na sigurnosnoj situaciji u Hormuškom moreuzu, sudbini iranskih rezervi visoko obogaćenog uranijuma i oslobađanju zamrznute imovine; prisustvo Abdolnasera Hemmatija, guvernera Centralne banke, u delegaciji naglašava važnost finansijskih dimenzija predstojećeg sporazuma.