Režim Al-Khalife upada u domove šiitskih učenjaka; Novi val hapšenja i represije u Bahreinu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - snage sigurnosti režima Al-Khalife uhapsile su jutros desetine vjerskih lica i učenjaka u masovnom prepadu na domove šiitskih vjerskih lica u raznim regijama Bahreina; akcija koju posmatrači ocjenjuju kao nastavak politike sistematske represije šiitske zajednice i intenziviranje sigurnosnog okruženja u skladu s regionalnim dešavanjima.

Prema lokalnim izvorima i bahreinskim aktivistima, snage sigurnosti su ušle u domove šiitskih vjerskih lica bez izdavanja konkretnih sudskih naloga, pretresle njihove domove, uhapsile nekoliko njih i konfiskovale dio njihove lične imovine. Iako režim Al Khalifa još nije objavio službene detalje operacije, bahreinski izvori izvještavaju o hapšenju "desetina" šiitskih vjerskih lica, od kojih su mnogi prethodno bili pozvani, prijećeni ili pod pritiskom sigurnosnih snaga.

Ova racija dolazi u vrijeme kada se talas hapšenja i sigurnosnih obračuna protiv bahreinskih šiita intenzivirao od početka rata protiv Irana. Prema izvještajima organizacija za ljudska prava, uključujući Bahreinski institut za prava i demokratiju (BIRD) i Centar Al Amal, u protekla dva mjeseca, bahreinske snage sigurnosti uhapsile su više od 200 ljudi - uglavnom iz šiitske zajednice.

U istom kontekstu, bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je ustvrdilo da je uhapsilo 41 osobu pod optužbom za "povezanost s Iranskom revolucionarnom gardom". Ministarstvo je objavilo, bez pružanja konkretnih dokumenata ili dokaza, da je otkrivena „grupa povezana s Revolucionarnom gardom“ i da je istraga tužioca uključivala i slučajeve „izražavanja saosjećanja za iranske napade“.

Režim Al Khalife je također posljednjih dana oduzeo državljanstvo 69 osoba i članova njihovih porodica, navodeći kao razlog podršku ili pohvalu iranskim akcijama.

Optužbe protiv pritvorenika uključuju „špijuniranje za Revolucionarnu gardu“, „izdaju“, „dijeljenje video snimaka iranskih napada“, „hvaljenje iranskih akcija“ i „podsticanje nasilja“, optužbe za koje aktivisti za ljudska prava kažu da su dio političkog napora za izgradnju slučajeva kako bi se ušutkalo neslaganje i zastrašila šiitska zajednica.

Neka hapšenja su čak izvršena zbog objavljivanja na društvenim mrežama ili izražavanja mišljenja o regionalnim dešavanjima.

Istovremeno, politički pritisak na domaće kritičare se također povećao. Prije dva dana, Zastupnički dom Bahreina suspendovao je članstvo trojici članova parlamenta zbog protivljenja mjerama poduzetim protiv pojedinaca optuženih za "slaganje s Iranom", potez koji je opozicija opisala kao još jedan znak eliminacije svakog nezavisnog i kritičkog glasa u političkoj strukturi Bahreina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova režima Al Khalifa objavilo je imena najpoznatijih nedavnih pritvorenika i njihove navodne zločine na sljedeći način:

Šejh Muhammad Sangour (istaknuti imam džuma-namaza); huškanje s minbera i javna molitva za pobjedu Irana!

Šejh Mahmoud Al-Ali; povezanost s organizacijom koja promovira "Wilayat Al-Faqih" (vlast vjerskog pravnika) i sektaško huškanje!

Šejh Ali Al-Sadi; molitva za Iran i promoviranje ideologije "Wilayat Al-Faqih", koja je klasificirana kao sigurnosna prijetnja

Šejh Hussein Al-Mahrous; povezanost s IRGC i huškanje s minbera!

Šejh Ali Sindh: promoviranje ideologije "Wilayat Al-Faqih" i prijetnja nacionalnoj sigurnosti!

Sayyed Sadeq Al-Maliki: Javna molitva za Iran i podsticanje nemira na vjerskim okupljanjima!