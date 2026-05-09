Francuski predsjednički kandidat: Izrael je najopasniji akter u regiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Jean-Luc Mélenchon", vođa stranke "Francuska pobuna", u kontroverznom intervjuu za francusku mrežu "LCI" opisao je Izrael kao najopasniju zemlju u regiji i optužio vladu Benjamina Netanyahua za genocid u Pojasu Gaze.

Prema izvještaju Al Jazeere, Mélenchon je rekao da je Izrael danas stranka koja gura regiju ka većoj nestabilnosti napadajući svoje susjede i šireći sukobe. Nazvao je Netanyahuovu vladu grupom fašista i ludaka koji nisu samo uništili Gazu, već su i prekršili međunarodno pravo širenjem okupacije na Zapadnoj obali i Golanu.

Vođa stranke "Nepobjediva Francuska" naglasio je da su ove politike oštetile ugled i imidž Izraela te povećale mržnju i tenzije u svijetu.

Također je ukazao na nastavak izraelskih naselja i konfiskacije zemljišta na Zapadnoj obali i rekao da Francuska treba zauzeti stav zasnovan samo na međunarodnom pravu, a ne na politici moći.

Poziv na suspenziju evropsko-izraelskog sporazuma

Mélenchon je zatim pozvao na suspenziju trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Izraela i najavio da će, ako dođe na vlast, Francuska formirati evropski front koji će se sastojati od zemalja poput Španije kako bi izvršila ekonomski pritisak na Izrael da zaustavi rat.

U drugom dijelu svog govora, također je oštro kritikovao učešće SAD-a i Francuske u tenzijama vezanim za Iran, rekavši da su Izrael i SAD napali Iran bez međunarodnog odobrenja.

Mélenchon je dodao: "Bez obzira na naš stav o iranskoj vladi, interesi Francuske leže u poštovanju međunarodnog prava, a ne u nametanju pravila sile, jer nismo vojno najmoćnija zemlja na svijetu."

Protivljenje francuskom vojnom prisustvu u regiji

Ljevičarski francuski lider također je opisao slanje nosača aviona Charles de Gaulle u regiju kao demonstrativni čin Emmanuela Macrona i upozorio da Francuska ne bi trebala uključivati ​​svoje snage u ratove koji nisu povezani s nacionalnim interesima zemlje.

U vezi s Libanom, također je rekao da se suverenitet zemlje mora poštovati i da se libanska vojska mora ojačati kako bi kontrolirala svoje granice.

Mélenchon je naglasio da će svaki napad na francuske snage prisutne u okviru snaga UNIFIL-a biti dočekan odlučnim odgovorom i pozvao na transformaciju mirovnih snaga u stvarnu silu za sprječavanje sukoba.

Obećanje o povlačenju iz NATO-a i nezavisnosti od Washingtona

U drugom dijelu razgovora, Mélenchon je iznio svoje planove vanjske politike ako pobijedi na francuskim predsjedničkim izborima 2027. godine.

Obećao je da će ukloniti Francusku iz ujedinjene komande NATO-a kako bi se okončala vojna i tehnička zavisnost zemlje od Sjedinjenih Američkih Država.

Vođa stranke "Nepobjediva Francuska" također je govorio o formiranju globalnog fronta uz učešće južnih zemalja poput Brazila, Kolumbije i Meksika; fronta koji bi imao za cilj suprotstaviti se "diplomatskom sljepilu" Zapada prema Palestini.

Mélenchon je također naglasio politiku jedne Kine i rekao da je Tajvan dio Kine i da Francuska ne bi trebala ulaziti ni u kakav vojni sukob s Pekingom zbog zahtjeva Washingtona.

Zaključio je napominjući da Francuska mora ponovo postati nezavisna zemlja i posrednik na svjetskoj sceni, te da su dvostruke politike Emmanuela Macrona oslabile poziciju i utjecaj Pariza u Africi i na Bliskom istoku.

Mélenchon, 74, prošle sedmice je najavio svoju kandidaturu za francuske predsjedničke izbore 2027. godine, rekavši da mu je cilj pobijediti krajnju desnicu. Prethodno se neuspješno kandidovao na predsjedničkim izborima 2012. i 2017. godine.