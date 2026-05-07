Dobitnik Nobelove nagrade: Neću ići na književni festival u Jerusalemu zbog genocida u Gazi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - dobitnik Nobelove nagrade za književnost J. M. Coetzee odbio je poziv na Međunarodni festival pisaca u okupiranom Jerusalemu i u jasnom pismu osudio Izrael zbog provođenja "genocidne kampanje" u Gazi. Osamdesetšestogodišnji južnoafrički autor objasnio je u pismu Juliji Fremento-Zeiler, umjetničkoj direktorici festivala, da neće prisustvovati događaju od 25. do 28. maja.

Prema medijskim izvještajima, sadržaj pisma je prvi put objavljen u izraelskim medijima u aprilu, ali je list Guardian direktno dobio puni tekst. Coetzee je u pismu napisao: "U protekle dvije godine Izrael je vodio genocidnu kampanju u Gazi koja je u velikoj mjeri nesrazmjerna događajima od 7. oktobra."

Također je napisao da genocid, koji su počinile izraelske okupacijske snage, "izgleda da ima entuzijastičnu podršku velike većine izraelskog stanovništva."

Coetzee je naglasio da se nijedan značajan segment izraelskog društva, uključujući njegovu intelektualnu i umjetničku zajednicu, ne može osloboditi odgovornosti za zločine u Gazi.

"Do nedavno, Izrael je uživao široku podršku na Zapadu", dodao je. "Ali stvari su se promijenile; i ja sam se nekada smatrao jednim od tih pristalica." Rekao je da je uvijek sebi govorio da će Izraelci na kraju promijeniti svoj stav i donijeti neku vrstu pravde Palestincima čija je zemlja okupirana.

Coetzee se prisjetio da je u tom kontekstu, 1987. godine, putovao u okupirani Jerusalem kako bi primio nagradu, ali je naglasio da je „kampanja uništavanja u Gazi sve to promijenila“.

Dodao je da su se mnogi dugogodišnji pristalice Izraela sada također „s gađenjem“ okrenuli od postupaka izraelske vojske.

„Trebat će mnogo godina da Izrael očisti svoje ime, ako to želi učiniti, i povrati svoje mjesto u međunarodnoj zajednici“, napisao je u drugom dijelu svog pisma. Coetzee, koji rijetko daje intervjue ili se pojavljuje u javnosti, dvostruki je dobitnik Bookerove nagrade, a 2003. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost.