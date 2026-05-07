Francuska: Plaćamo cijenu rata koji nije bio naš izbor

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Francuski ministar vanjskih poslova, u intervjuu za radio i televizijsku mrežu RTL danas je istovremeno predstavio dva čvrsta i naizgled kontradiktorna stava u vezi s trenutnom krizom u regiji Bliskog istoka i zapadne Azije. S jedne strane, upozorio je da ukidanje sankcija Iranu "apsolutno ne dolazi u obzir" osim ako se Hormuški moreuz ponovo ne otvori, a s druge strane, pojasnio je da glavni fokus Francuske i Evrope ne bi trebao biti na trenutnim dešavanjima na bojnom polju, već na oslobađanju od zavisnosti koje su ih prisilile da plaćaju cijenu za tuđe ratove.

U ovom intervjuu, koji je vođen nekoliko sati prije nego što se očekivao odgovor Irana na američki mirovni prijedlog, Barrou je rekao: "Iran, ili barem iranski režim, zatražio je od Sjedinjenih Država da ukinu sankcije u zamjenu za korake u vezi s njegovim nuklearnim programom. Ali moram biti vrlo jasan: ukidanje čak i jedne sankcije protiv Irana ne dolazi u obzir sve dok je Hormuški moreuz zatvoren."