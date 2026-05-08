Tajlandski ministar vanjskih poslova: Rat protiv Irana nikada se nije trebao dogoditi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), tajlandski ministar vanjskih poslova oštro je kritikovao nametnuti rat protiv Irana i naglasio da se ova agresija uopće nije trebala dogoditi.

"Sihasak Phuangketkiw", tajlandski ministar vanjskih poslova, rekao je na marginama hitnog samita ASEAN-a na Filipinima, koji je održan s fokusom na upravljanje krizama u istočnoazijskim lancima snabdijevanja i gorivom kao rezultat ratovanja SAD-a i cionističkog režima protiv Irana: Ovaj rat se uopće nije trebao dogoditi. Još uvijek ne znamo njegove ciljeve.

Nadalje je pozvao na produženje primirja i osiguranje sigurnog prolaza brodova u Hormuškom tjesnacu.

Prema ABC Newsu, na svom godišnjem sastanku na ostrvu Cebu na Filipinima, lideri država članica ASEAN-a naglasili su važnost razvoja plana za vanredne situacije kako bi se osigurala sigurnost goriva i hrane u regiji, upozoravajući na posljedice nametnutog rata protiv Irana.

Lideri država članica ASEAN-a, koje većinu svoje nafte nabavljaju iz zapadne Azije, odobrili su plan za vanredne situacije za lance snabdijevanja gorivom i hranom kako bi se suočili s posljedicama agresivnog američko-cionističkog rata protiv Irana.

Plan za vanredne situacije koji je predložio ASEAN uključuje mjere poput dijeljenja rezervi goriva, planiranja regionalne električne mreže, diverzifikacije izvora sirove nafte, promoviranja električnih vozila i ispitivanja novih tehnologija, uključujući civilnu nuklearnu energiju.

Jedna od glavnih briga lidera ovih zemalja je kako provesti masovnu evakuaciju više od milion građana iz regije zapadne Azije i Perzijskog zaljeva u slučaju ponovnog izbijanja rata.

Vrijedi spomenuti da su agresivni vojni napadi SAD-a i cionističkog režima na Iran počeli 28. februara, i uprkos prekidu vatre koji je trenutno na snazi ​​u ovom ratu, tenzije se nastavljaju, posebno u Hormuškom moreuzu.

Očekuje se da će skraćeni ASEAN samit, koji je održan na zahtjev filipinskog predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr. i bez tradicionalnih formalnosti, također razmatrati druga regionalna pitanja, uključujući Južno kinesko more, krizu u Mjanmaru i granični spor između Tajlanda i Kambodže.