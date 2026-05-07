Izrael: Od strateškog saveznika do političke cijene za Ameriku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u dva odvojena izvještaja, američki listovi The New York Times i The Washington Post raspravljali su o dubokoj političkoj i intelektualnoj transformaciji koja je utjecala na tradicionalne odnose SAD-a i Izraela. Ova transformacija nije ograničena samo na Demokratsku stranku, već se vidi i u desničarskom populističkom pokretu bliskom Donaldu Trumpu.

Prema Al Jazeeri, dva izvještaja pokazuju da je rat koji su Sjedinjene Države pokrenule zajedno s Izraelom protiv Irana ubrzao ovu promjenu i učinio izraelsko pitanje središtem unutrašnjih sukoba u američkoj politici.

Podjela u Trumpovom taboru

Izvještaj Antona Troyanovskog u New York Timesu smatra da ono što se događa unutar pokreta "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MEGA) nije samo privremeno neslaganje oko vanjske politike, već bitka oko identiteta Trumpovog pokreta.

Prema novinama, američka desnica, koja se decenijama predstavljala kao bezuvjetni pristalica Izraela, sada se suočava s nekom vrstom unutrašnje pobune, posebno među konzervativnom omladinom i novim licima aktivnim u podcastima i na društvenim mrežama.

New York Times spominje Lauru Loomer, američku aktivisticu krajnje desnice i blisku Trumpu, kao jednu od najistaknutijih braniteljica Izraela među američkim konzervativcima.

Lomer smatra da je val protivljenja Izraelu na američkoj desnici postao poput masovnog ludila i da se ono što on naziva sindromom mržnje prema Izraelu širi među mladim američkim konzervativcima.

Također je najavio da planira pokrenuti novi medijski bilten kako bi napao desničarske američke ličnosti koje kritiziraju Izrael, posebno Tuckera Carlsona, poznatog konzervativnog voditelja.

Prema izvještaju, Tucker Carlson je sada postao najvažniji glas američke desnice protiv rata protiv Irana.

Optužio je Izrael da gura Trumpa prema ratu i da američkog predsjednika čini zarobljenikom stranih interesa.

Troyanovsky smatra da ovi stavovi ukazuju na duboku promjenu među pristalicama slogana "Amerika na prvom mjestu"; trend koji sada vojnu podršku Izraelu vidi kao suprotnu američkim nacionalnim interesima.

Izvještaj naglašava da je rat protiv Irana intenzivirao trend koji je započeo ratom u Gazi.

Prema anketama, podrška Izraelu je opala, posebno među mladim američkim republikancima.

Prema istraživanju Pew Centra, 57 posto republikanaca mlađih od 50 godina u Sjedinjenim Državama sada ima negativan stav prema Izraelu, u poređenju sa samo 35 posto u 2022. godini.

Slom tradicionalnog konsenzusa

Izvještaj Isaaca Ahrensdorfa u Washington Postu opisuje ovu sliku šire, navodeći da postojeći jaz više nije ograničen na desnicu, već je postao široko rasprostranjena kriza između Republikanske i Demokratske stranke.

Prema novinama, pro-izraelski konsenzus koji je decenijama dominirao američkom politikom postepeno se urušava pod utjecajem ratova u Gazi i Iranu.

Izvještaj objašnjava da je pitanje Izraela sada čak postalo osjetljivo pitanje u lokalnim i unutarstranačkim izbornim utrkama u Sjedinjenim Državama.

U američkoj Demokratskoj stranci, veliki broj kandidata otvoreno je pozvao na prekid prodaje oružja Izraelu ili je rat u Gazi opisao kao genocid.

Washington Post je citirao Abdul-Sayeda, demokratskog kandidata za Senat iz Michigana, koji je rekao da je zauzimanje stava o Izraelu postalo test iskrenosti političara i njihove spremnosti da se suoče s tradicionalnom strukturom moći.

Desničari protiv Izraela

S druge strane, neki populistički republikanci u SAD-u također su uputili neviđene kritike Izraelu.

Na primjer, James Fishback, republikanski kandidat za guvernera Floride, uzvikuje da nijedan Amerikanac ne bi trebao umrijeti za Izrael.

Druge ličnosti su također pozvale na zaustavljanje kupovine izraelskih obveznica i potpuni prekid američke vojne pomoći Izraelu.

Washington Post smatra da je ova promjena rezultat različitih faktora, uključujući umor američke javnosti od stranih ratova, rast nacionalističkih i izolacionističkih tendencija, kao i širenje tradicionalnog anti-establišmentskog diskursa među novom generacijom američkih konzervativaca.

Novine također napominju da su pristalice Izraela zabrinute zbog gubitka utjecaja u Republikanskoj stranci SAD-a, posebno s usponom ličnosti poput Tuckera Carlsona, Marjorie Taylor Greene i Thomasa Massieja.

Na kraju svojih izvještaja, oba lista ističu značajnu kontradikciju: dok su SAD i Izrael pokrenuli svoj prvi direktni zajednički rat protiv Irana, veliki dio društvene baze američkih konzervativaca kreće se u suprotnom smjeru, odnosno protivi se vojnoj intervenciji i sumnja u nastavak saveza s Izraelom.