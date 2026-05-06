Al-Mayadeen: Kina se protivi korištenju sastanka Xi-Trump kao poluge za pritisak na Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), azijski diplomatski izvori su objavili da je Peking odlučan da ne dozvoli da predstojeći sastanak između "Xi Jinpinga" i "Donalda Trumpa" u Pekingu postane alat za pritisak na Iran.

Prema Al-Mayadeenu, ovi izvori su dodali da Kina vjeruje da je takozvani projekat slobode plovidbe koji je najavio Trump samo politički pokušaj Washingtona da stekne bodove uoči sastanka u Pekingu.

Prema ovim izvorima, Peking zna da SAD namjeravaju iskoristiti svoj rat protiv Irana kao sredstvo za pritisak, pa čak i ucjenu.

Ovi izvori su naglasili da je neuspjeh "Projekta slobode plovidbe" u Hormuškom moreuzu oduzeo polugu pritiska Trumpu, koji traži veliki dogovor s Kinom.

Prema ovim izvorima, Kina je vrlo fokusirana na regiju Perzijskog zaljeva i zainteresirana je za razvoj odnosa sa zemljama u regiji, ali ovo postignuće nikada neće doći po cijenu slabljenja strateške pozicije Irana.

Ovi izvori su primijetili da Kina nastoji stvoriti regionalno i nezavisno sigurnosno razumijevanje u poslijeratnoj eri u kojem Iran igra ključnu i fundamentalnu ulogu, a ne protiv Irana.

Peking također ima opsežne ekonomske odnose sa zemljama Perzijskog zaljeva, ali se protivi vanjskom pritisku određenih strana, posebno protiv Irana. Kina također upozorava na posljedice slijeđenja američke politike i pretvaranja nekih zemalja Perzijskog zaljeva u baze na prvoj liniji fronta za napad na Iran.

Prema ovim izvorima, Kina naglašava da sudbina zemalja Perzijskog zaljeva treba biti u rukama njihovih naroda i vjeruje da je postizanje sigurnosnog rješenja ili razumijevanja u regiji, posebno u vezi s Hormuškim moreuzom, nemoguće bez učešća Irana. Kina nastoji potaknuti zemlje regije da stvore sveobuhvatnu ekonomsku, sigurnosnu i političku strukturu u regiji Perzijskog zaljeva bez davanja ikakvih specifičnih sigurnosnih garancija bilo kome; na takav način da zemlje s obje strane Perzijskog zaljeva daju jedna drugoj sigurnosne garancije, a Kina im također daje ozbiljne ekonomske garancije.

Prema Middle East News, ovi izvori su naglasili da Peking smatra pitanje ekonomije faktorom u postizanju političkog sporazuma u regiji koji može spriječiti rat.

Prema ovim izvorima, Kina vjeruje da su rat protiv Irana i njegov snažan otpor smanjili utjecaj SAD-a u istočnoj Aziji. Protivljenje istočnoazijskih zemalja, uključujući Južnu Koreju i Japan, učešću u ratu protiv Irana i vojnoj akciji u Hormuškom moreuzu smatra se jednim od faktora smanjenja utjecaja SAD-a u regiji istočne Azije.