Ponovno čitanje sastanka Rubio-Papa: Razdor između Vatikana i Bijele kuće nije popravljen

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) sa Al Jazeere, dok su američki zvaničnici pokušali opisati sastanak između američkog državnog sekretara Marca Rubia i Pape Lava kao znak "snažnih odnosa" između Washingtona i Vatikana, analitičari i bivši diplomati smatraju da zvanična izjava Vatikana pokazuje da i dalje postoje razlike i jazovi između dvije strane.

Glasnogovornik američkog State Departmenta Tommy Pigott rekao je da Rubiov sastanak s papom Lavom odražava snažne veze između Vatikana i Sjedinjenih Američkih Država. Rubio i potpredsjednik JD Vance, također katolik, sastali su se s Leom prije godinu dana nakon papine inauguracije. Donald Trump se nije sastao s Papom.

Saopštenje Vatikana: nema konkretnog dogovora

Međutim, Ken Hackett, bivši šef odjela za vanjske poslove Katoličke crkve i bivši američki ambasador u Vatikanu za vrijeme Baracka Obame, rekao je za Reuters da saopštenje Vatikana nakon sastanka pokazuje da "nije postignut nikakav suštinski ili konkretan dogovor".

Saopštenje Vatikana, koje je obuhvatilo i sastanak Pape i Rubija i Rubiove naknadne sastanke u Vatikanu, odnosilo se samo na "razmjenu mišljenja" o stanju svijeta i nije pokazalo nikakve znakove zajedničkog slaganja, osim naglaska na "izgradnji boljih bilateralnih odnosa".

Bivši diplomati: Mnogo toga još treba uraditi!

Peter Martin, bivši diplomata u američkoj ambasadi u Vatikanu koji je služio i u republikanskoj i u demokratskoj administraciji, rekao je za Reuters da tekst vatikanske izjave „jasno pokazuje da još uvijek ima puno posla“.

U međuvremenu, Austin Iveray, vatikanski stručnjak i koautor knjige o pokojnom papi Franji, rekao je da fokus izjave na potrebi „izgradnje boljih bilateralnih odnosa“ sugerira da trenutni odnosi između Vatikana i SAD-a „trenutno nisu dobri“. Reuters je izvijestio da ove procjene odražavaju kontinuirane razdore i oprez Vatikana prema američkoj vladi.