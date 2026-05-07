Reakcija vođe Hamasa na šehadet njegovog sina

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Khalil Al-Hayya, šef političkog ureda islamskog pokreta otpora "Hamas" u Gazi, kao odgovor na ubistvo njegovog sina u zračnom napadu cionističkih okupacijskih snaga, pozvao je međunarodnu zajednicu i posrednike da obavežu Tel Aviv da provede svoje obaveze o prekidu vatre i zaustavi agresiju u Gazi.

Medicinski izvori u bolnici Al-Shifa u Gazi objavili su da je "Azzam Khalil Al-Hayya", sin Khalila Al-Hayye, poginuo kao posljedica povreda zadobijenih u zračnom napadu izraelskog režima na naselje "Al-Daraj" u srijedu.

Azzam je četvrto dijete porodice Hayyeh koje je posljednjih godina poginulo u izraelskim napadima na Gazu.

Reakcija vođe Hamasa na sinovljevu smrt: Međunarodna zajednica treba obavezati Tel Aviv da provede prekid vatre

U svojoj prvoj reakciji nakon sinovljeve smrti, Khalil Hayyeh je u intervjuu za Al Jazeeru naglasio da je napad dio izraelske "kontinuirane agresije" protiv naroda Gaze, a njegov cilj je "izvršiti pritisak na palestinski pregovarački tim i zastrašiti vođe otpora".

Rekao je: "Politička poruka ovih napada je jasna; Izrael želi reći da niko, od vođa do njihove djece, nije imun na napade."

Hayyeh, ističući da je Izrael u proteklih sedam mjeseci ubio više od 850 Palestinaca i ranio hiljade drugih kontinuiranim kršenjem primirja, izjavio je da "Tel Aviv namjerno ne provodi odredbe prve faze sporazuma" i da je pogoršao humanitarnu situaciju "sistematskim izgladnjivanjem i sprječavanjem dolaska pomoći".

Dodao je da Hamas posrednicima dostavlja dnevne izvještaje o izraelskim kršenjima, ali "Izrael ih sve ignoriše".

Vođa Hamasa u Gazi pozvao je međunarodne posrednike da prisile Tel Aviv da ispuni svoje obaveze, upozoravajući da će, ako ne uspiju prisiliti Izrael, sporazum propasti.

Naglasio je da je Hamas spreman odmah ući u drugu fazu sporazuma, ali samo ako se osiguraju "humanitarni minimumi", uključujući hranu, lijekove, otvaranje prijelaza i izvlačenje tijela iz ruševina.

Razoružavanje otpora je besmisleno

Al-Hayya je također nazvao izraelski prijedlog o "razoružavanju otpora" "nerealnim" u trenutnoj situaciji, rekavši: "Kada naši ljudi nemaju pristup ni najosnovnijim životnim potrepštinama, razgovor o strateškim pitanjima je besmislen. Prioritet je potpuna provedba prve faze sporazuma."

Osvrćući se na nedavne izraelske prijetnje nastavkom rata, rekao je: "Izraelska agresija nikada nije prestala, samo se nastavlja sporijim tempom. Ne želimo eskalirati situaciju, ali ako nam se nametne rat, branit ćemo svoj narod." Al-Hayya je zaključio naglasivši da budućnost pregovora ovisi o ozbiljnosti međunarodne zajednice u prisiljavanju Izraela da se pridržava svojih obaveza.