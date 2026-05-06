Wall Street Journal: Zašto SAD ne mogu otvoriti Hormuški moreuz?

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki list "Wall Street Journal" izvijestio je da inicijativa koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, pod nazivom "Projekt Sloboda", pokazuje očigledna ograničenja sposobnosti Washingtona da stvori novu stvarnost u Hormuškom moreuzu; moreuzu koji se smatra jednim od najvažnijih morskih prolaza na svijetu.

Prema Al Jazeeri, Jared Molson iz Wall Street Journala je u izvještaju o toj temi napisao da je pokretanje operacije - prije nego što je Trump u srijedu odlučio da je obustavi - bio rizičan poduhvat s ciljem prekida de facto kontrole Irana nad Hormuškim moreuzom.

Molson predviđa da se inicijativa suočila s ozbiljnim ograničenjima u promjeni šire strateške stvarnosti, jer Trump pokušava prisiliti Teheran na ustupke dok iransko rukovodstvo insistira na tome da ga spriječi u postizanju bilo kakve jasne pobjede.

Prema izvještaju, Iran je također agresivno odgovorio, ispaljujući krstareće rakete na američke ratne brodove i koristeći dronove i glisere za ciljanje vojnih i civilnih ciljeva.

Autor naglašava da je situacija stvorila stalnu prijetnju ne samo vojnim snagama već i komercijalnom brodarstvu, koje i dalje oklijeva da se vrati u Hormuški moreuz bez jasnih sigurnosnih garancija.

Stanje neizvjesnosti

Jedan od najvažnijih Molsonovih zaključaka je da uspjeh ove američke operacije - čak i ako bi se dogodio - ne bi vratio brodski promet u Hormuškom moreuzu na predratni nivo. Prije rata, oko 130 brodova je dnevno prolazilo kroz moreuz, ali taj broj je sada pao na nekolicinu.

Prema autoru, ovaj nagli pad nije samo posljedica fizičkih rizika, već odražava i opću klimu neizvjesnosti; onu koja je učinila zatvaranje Hormuškog moreuza jednim od najtežih šokova u opskrbi naftom u historiji, utičući na energetska tržišta i globalnu ekonomiju.

Molson također piše da je Washington na putu dugoročnog pomorskog sukoba za kontrolu nad Hormuškim moreuzom, gdje su Sjedinjene Države koristile maksimalne vojne alate pritiska, ali nisu postigle odlučujuće rezultate, ostavljajući im ograničene mogućnosti, od kojih je najvažnija pokušati osigurati brodske puteve.

Na operativnom nivou, američka mornarica poduzela je korake poput preusmjeravanja brodova na sigurnije rute u blizini obale Omana i korištenja napredne tehnologije poput mornaričkih dronova za otkrivanje mina.

Glavni izazovi

Međutim, prema autoru izvještaja, ove mjere se suočavaju s ozbiljnim izazovima, posebno s obzirom na iransko insistiranje na nametanju vlastitih uvjeta, uključujući zahtjev da brodovi dobiju dozvolu prije prolaska kroz Hormuški tjesnac.

Na kraju, Molson naglašava da kontrola nad Hormuškim tjesnacem nije određena isključivo vojnom moći, već i povjerenjem tržišta, osiguravajućih kompanija i sektora brodarstva.

Zaključuje da bez ovog povjerenja čak ni najmoćnija mornarica na svijetu neće moći vratiti normalnost. Kao rezultat toga, Projekt Sloboda otkriva fundamentalnu istinu: moć SAD-a ostaje ogromna, ali ne i apsolutna.