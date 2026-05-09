Predsjedavajući pakistanskog šiitskog ulema vijeća: Iranski otpor će ući u historiju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, predsjedavajući pakistanskog vijeća šiitske ulema, izjavio je u poruci povodom prve godišnjice operacije "Bunyan Marsus" da ratovi ne samo da nisu rješenje problema, već su i izvor novih kriza, ali kada se rat i agresija nametnu narodima, odbrana domovine će biti neophodna.

Moleći se za mir onih koji su izgubili živote braneći domovinu, rekao je: Pakistan je dokazao da ima snažnu i neprobojnu odbrambenu moć dajući odlučan odgovor Indiji tokom sukoba prošlog maja.

Govoreći o dešavanjima u regiji, Naqvi je dodao: Islamska Republika Iran također je pokazala hrabar otpor cionističkom i arogantnom ratu i agresiji; otpor koji će ostati u historiji.

"Pored jačanja svojih odbrambenih sposobnosti, Islamabad mora postati i ekonomski jak, i sve dok se nastavlja ovisnost o međunarodnim finansijskim institucijama i ekonomska korupcija, san o moćnoj zemlji neće biti moguć" - dodao je.

Također je naglasio potrebu za jačanjem nacionalnog jedinstva, razvojem moderne nauke i tehnologije i pripremom mlade generacije za suočavanje s budućim izazovima.

U vezi sa situacijom u regiji, Naqvi je upozorio da se svijet suočava sa široko rasprostranjenim posljedicama krize i da će, ako se trenutna situacija nastavi, tenzije postati složenije.

Smatrao je da su dijalog i diplomatija rješenje za krize i naglasio da se pregovori moraju voditi u otvorenoj atmosferi, bez prijetnji i pritisaka, inače će se problemi produbiti.