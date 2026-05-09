Izrael ponovo izvršio masakr u južnom Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelske vojne snage su danas intenzivirale napade na južni Liban, gađajući stambena područja i civilna vozila.

Prema libanskim novinama "Al-Akhbar", izraelski dron je gađao vozilo u području Al-Saadiyat na putu Bejrut-Sidon. Istovremeno, izraelski ratni avioni bombardovali su nekoliko područja u južnom Libanu.

Novinar novina "Al-Akhbar" izvijestio je da su desetine ljudi poginule u vazdušnom napadu na zgradu u gradu Al-Saksakiyyah u južnom Libanu; zgradu u kojoj su bile smještene tri raseljene porodice iz grada Jabshita.

Izraelski ratni avioni također su ciljali područje oko groblja u gradu Haboush i bombardirali područja istočno od Abbasije, grada Ain Baala, područja Sharnije na periferiji Tayr Dibbe i grada Mansourija u provinciji Tir.

Grad Nabatiyeh također je danas svjedočio još jednom zločinu izraelske vojske; napadu koji je rezultirao mučeničkom smrću sirijskog državljanina i njegove 12-godišnje kćerke.

Centar za hitne operacije libanskog Ministarstva zdravstva objavio je u saopćenju: Izraelski dron prvo je ciljao motocikl na kojem su se vozili sirijski državljanin i njegova 12-godišnja kćerka. Kada su uspjeli da se udalje s mjesta napada, dron je napao drugi put, ubivši oca na licu mjesta.

Saopštenje se nastavlja: Nakon što se povrijeđena djevojčica udaljila oko 100 metara, dron ju je direktno ciljao treći put. Djevojčica je s teškim povredama prevezena u državnu bolnicu Nabih Berri u gradu Nabatieh i operisana je.

Međutim, zvanična libanska novinska agencija je kasnije objavila da je i djevojčica preminula od teških povreda.

U saopštenju, libansko Ministarstvo zdravlja osudilo je brutalno i namjerno ciljanje civila i djece u Libanu, nazivajući to dijelom kontinuiranog obrasca opasnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava.