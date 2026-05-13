  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Gaza transformisana u izraelsku vojnu bazu + fotografije

13 maj 2026 - 21:24
News ID: 1814031
Gaza transformisana u izraelsku vojnu bazu + fotografije

ABNA24: U južnom Pojasu Gaze i istočno od Kan Junisa, područje koje je ranije bilo gusto naseljeno stambeno naselje transformisano je u izraelsku vojnu bazu nakon prisilne evakuacije njegovih stanovnika.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ono što je nekada bilo živahno naselje u Gazi, Palestina, sada je transformisano u izraelsku vojnu bazu.

Nakon što su stanovnici područja Bani Suhaila istočno od Kan Junisa prisilno raseljeni, izraelske snage su uspostavile vojnu bazu na ruševinama uništenih palestinskih domova.

Objavljene slike prikazuju čitava stambena područja sravnjena sa zemljom, s ulicama i zgradama svedenim na ruševine, što naglašava ogroman obim uništenja u južnoj Gazi, gdje se kaže da su mnoge ljudske zajednice praktično nestale s karte.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha