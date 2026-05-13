Gaza transformisana u izraelsku vojnu bazu + fotografije

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ono što je nekada bilo živahno naselje u Gazi, Palestina, sada je transformisano u izraelsku vojnu bazu.

Nakon što su stanovnici područja Bani Suhaila istočno od Kan Junisa prisilno raseljeni, izraelske snage su uspostavile vojnu bazu na ruševinama uništenih palestinskih domova.

Objavljene slike prikazuju čitava stambena područja sravnjena sa zemljom, s ulicama i zgradama svedenim na ruševine, što naglašava ogroman obim uništenja u južnoj Gazi, gdje se kaže da su mnoge ljudske zajednice praktično nestale s karte.