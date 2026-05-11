Japanske novine: Rat protiv Irana postao je sukob s politikom SAD-a u svijetu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), japanske novine su u izvještaju pod naslovom "Američki imperijalizam nastavlja s agresijom protiv Irana" napisale da više od dva mjeseca nakon početka sukoba SAD i Izrael nisu uspjeli postići svoje zacrtane ciljeve, te da je situacija postala teža za Washington, suprotno početnim predviđanjima. U izvještaju se tvrdi da je operativni kapacitet američkih napada smanjen i da su zemlji nametnuti veliki troškovi.

Izvještaj nastavlja navođenjem da su pregovori održani u aprilu završeni bez rezultata i da Iran, uprkos napadima i pritiscima, nastavlja insistirati na svojim zahtjevima, uključujući prekid rata, ukidanje ograničenja u Hormuškom moreuzu, dobijanje garancija za sprječavanje ponovljenih napada i naknadu štete. Novine su također spomenule povećanje američkog vojnog prisustva u regiji i slanje novih trupa i opreme u Perzijski zaljev.

Govoreći o napetostima u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu, japanski medij je govorio o naporima SAD-a da formira koaliciju uz učešće nekih od svojih savezničkih zemalja, uključujući Japan, Južnu Koreju i Australiju, te napisao da Washington koristi nedavni razvoj događaja kao osnovu za proširenje svog vojnog prisustva.

U završnom dijelu ovog članka, autor, kritički osvrćući se na američku politiku, naglašava da se trenutni sukobi tumače kao svojevrsna konfrontacija s "imperijalizmom" i poziva ljude svijeta da ne ostaju nijemi pred ratom i širenjem nasilja. Izvještaj je također naglasio podršku narodu Irana i narodima regije.