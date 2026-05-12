Šejh Naim Qassem: Nikada nećemo napustiti bojno polje i pretvorit ćemo ga u pakao za Izrael / Zahvaljujemo Iranu na brizi za Liban

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Naim Qassem, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, u poruci upućenoj komandantima i borcima otpora, naglasio je: Nikada nećemo napustiti bojno polje, jer je cijena otpora manja od cijene predaje.

Prema Al-Manaru, tekst poruke šeika Naima Kasema komandantima i borcima prisutnim na terenu glasi:

Vaši dronovi grle zemlju i guše cionističke okupatore. Ovi vaši dronovi užasavaju zle i tlačitelje Zemlje. Nećete umrijeti; ili ostajete na terenu ili ćete biti šehidi i vaš Gospodar će vam dati hranu živima.

Rekli su da je vaš posao završen i da ćete biti poraženi! Ali vaš džihad je stvorio trajni ep koji je zadivio svijet. Vodili ste život dostojanstven, a ne poniženja. Vi ste simbol slobode, a ne pokornosti, gospodarenja, a ne ropstva, nezavisnosti, a ne služenja. Vi ste sinovi uzvišenog položaja vođe šehida nacije, Sajida Hasana Nasrallaha, Sajida Hašemija i drugih šehida, ranjenika i zatvorenika.

Suočavamo se sa zločinačkim i divljim cionističkim neprijateljem kojeg podržavaju američki tirani i neke zemlje koje ih slijede. Mala grupa sa malo resursa suočava se sa ovim neprijateljem, ali ovu grupu podržava Svemogući Bog i stoga ćemo mi pobijediti. Svjedočimo američko-cionističkoj agresiji čiji je cilj pokoravanje Libana i njegovo uključivanje u projekat Velikog Izraela.

Bez obzira koliko dugo traje i koliko žrtava zahtijeva, nikada se nećemo predati i nastavit ćemo braniti Libanon i naš narod, jer je cijena borbe manja od cijene predaje. Nikada nećemo napustiti bojno polje i pretvoriti ga u pakao za Izrael. Nikada se nećemo vratiti na uslove prije 2. marta i odgovoriti na agresiju neprijatelja. Sporazum Irana i SAD-a, koji uključuje zaustavljanje agresije na Libanon, gotovo je najjača karta za zaustavljanje agresije. Cijenimo Iran zbog njegove pažnje prema Libanu i njegovom narodu i zahvaljujemo svakoj strani koja učestvuje u zaustavljanju agresije na Libanon. Odgovornost za pregovore radi postizanja ciljeva Libana je suverena odgovornost. Spremni smo sarađivati ​​sa vladom kako bismo zaustavili agresiju cionističkog neprijatelja na moru, kopnu i nebu, kao i oslobodili okupirane teritorije i rasporedili vojne snage. Spremni smo sarađivati ​​u cilju oslobađanja zatvorenika, povratka ljudi njihovim domovima i obnove.

Zahtijevamo povlačenje iz direktnih pregovora koji koriste samo Izraelu i nikakve virtualne ustupke od Bejruta. Pitanje oružja i otpora i unutrašnji poslovi Libana nemaju nikakve veze s ljudima izvan ove zemlje. Nakon što se postigne pet ciljeva, Liban će preispitati stratešku situaciju u vezi sa svojom unutrašnjom sigurnošću koristeći svoje faktore moći, uključujući i otpor. Pozivam na potpunu reviziju političke odbrane kao dijela strategije nacionalne sigurnosti na političkom, ekonomskom i vojnom nivou. Sav naš otpor usmjeren je na zaustavljanje agresije i nikada nećemo napustiti teren.