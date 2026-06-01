Izjava Irana o kontinuiranom kršenju primirja od strane Izraela i Sjedinjenih Američkih Država

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran, izdalo je večeras (ponedjeljak), 1. juna, izjavu u vezi s kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država.

U saopštenju se navodi: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran, podsjećajući na sporazum o prekidu vatre od 19. Farvardina 1405. (8. aprila 2026.), prema kojem je nametnuti rat između Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Islamske Republike Iran na svim frontovima, uključujući i Liban, zaustavljen, napominje da su od proglašenja prekida vatre 19. Farvardina Sjedinjene Američke Države više puta počinile flagrantna kršenja primirja, uključujući kontinuirane napade na iransko komercijalno brodarstvo.

U saopštenju se dodaje: Istovremeno, grubim kršenjem primirja, cionistički režim je narušio teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet Libana, uzrokujući mučeništvo i povrede nekoliko hiljada Libanaca, raseljavanje dva miliona ljudi i uništavanje infrastrukture i domova te zemlje.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova se navodi: Kršenje primirja na bilo kojem frontu predstavlja kršenje istog na svim frontovima.

U saopštenju se dodaje: „Uprkos naporima koje su Sjedinjene Američke Države najavile u prvim danima nakon prekida vatre kako bi prisilile cionistički režim da zaustavi agresiju protiv Libana, direktna odgovornost Sjedinjenih Američkih Država, kako u kršenju prekida vatre protiv Irana, tako i u kršenju prekida vatre od strane izraelskog režima protiv Libana, je jasna, a odgovornost za efekte i posljedice ove situacije leži na Sjedinjenim Američkim Državama.“

U saopštenju se navodi: „Islamska Republika Iran je više puta upozoravala na opasne posljedice kršenja prekida vatre po regionalni mir i sigurnost i pozvala je na prekid ovih agresija i zločina. Očigledno je da će Islamska Republika Iran braniti svoje interese gdje god smatra potrebnim svom snagom i koristeći sve svoje kapacitete, na osnovu svog inherentnog prava na legitimnu odbranu.“