Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - web stranica "Hadshot Bazman" izvijestila je da je Hezbollahov samoubilački dron pogodio sjedište bataljona "Shakid" povezanog s brigadom "Givati".

Neki izraelski izvori priznali su da su oficir i jedan od komandanata brigade Givati ​​ubijeni tokom napada.

Givati ​​je pješadijska brigada izraelskih kopnenih snaga i pod komandom je Južne komande Izraela, koja je osnovana 1947. godine.

Cionisti smatraju brigadu Givati ​​"najčasnijom" jedinicom izraelskih kopnenih snaga. Prije sat vremena, libanonski otpor izdao je nekoliko saopštenja u kojima je najavio nastavak napada na vojne položaje i cionistička naselja.

Hezbollah je ciljao garnizon "Yaara" s nekoliko samoubilačkih dronova. Napadi Hezbolaha se obično izvode dronovima "Ababil". Libanski otpor je zatim ciljao platformu izraelskog sistema Iron Dome u području "Mutalla" (Metula). Ovaj napad je također izveden dronom.

Okupljanje cionističkih vojnika u gradu "Kiryat Shmona" bila je sljedeća meta napada Hezbolaha. Libanski otpor je gađao ovo područje s nekoliko projektila.