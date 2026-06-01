Kako Mossad komunicira lažnim računima umjesto hiljada Iranaca?

Posljednjih godina, a posebno tokom osjetljivih političkih i društvenih perioda, na društvenim mrežama su objavljeni široko rasprostranjeni i koordinirani talasi poruka i sadržaja protiv Islamske Republike. Ovi tokovi, uz pažljivu organizaciju, istakli su i usmjerili određene teme u sajberprostoru, dajući mnogim korisnicima utisak da je značajan dio javnog mnijenja u zemlji protiv Islamske Republike. Jasno smo vidjeli primjere ovakvog ponašanja tokom nemira i prije.

Iako su obavještajne i sigurnosne agencije zemlje više puta izjavile da značajan dio računa aktivnih u ovim medijskim operacijama nema stvarne identitete i da se njima upravlja na organizovan način, nedavni intervju cionističkim novinama Israel Hayom koji je dao bivši službenik Mossadovog ogranka za "infiltraciju" otkrio je nove dimenzije ovog projekta.

Otkrivanje detalja o strukturi, misijama i metodama rada jedne od najtajnijih Mossadovih jedinica

Izjave ovog bivšeg zvaničnika otkrivaju važne detalje o strukturi, misijama i metodama rada jedne od najtajnijih Mossadovih jedinica; jedinice čiji je glavni fokus na psihološkim i medijskim operacijama i utjecaju na iransko javno mnijenje.

Prema izjavama ovog bivšeg Mossadovih zvaničnika, ova grana je stvorena 2021. godine po direktnom naređenju Davida Barnee, šefa Mossada, s glavnim ciljem promjene islamskog režima u Iranu i promijenila je tradicionalnu doktrinu organizacije od fizičkog terora do psiholoških, medijskih i cyber infiltracijskih operacija.

Kako je navedeno u novinama Israel Hayom, glavna misija ove grane je destabilizacija Irana iznutra putem široko rasprostranjenog psihološkog ratovanja i publiciranja svojih operacija.

Mossadova mašina za cyber trovanje

Izjave ovog bivšeg Mossadovih zvaničnika ukazuju na to da se jedan od najvažnijih alata infiltracijske grane naziva Mašina za trovanje; ogromna mreža koja se sastoji od hiljada profesionalnih lažnih računa na društvenim mrežama koji su profilirani s velikom preciznošću. Ovi računi su dizajnirani da budu toliko prirodni i realistični da iranski korisnici mogu lako zamisliti da imaju posla s mišljenjima hiljada običnih ljudi.

U intervjuu za novine Israel Hayom, bivši zvaničnik Mossada izjavio je da ova mašina za trovanje koristi sofisticirane metode. Vještačko i ciljano stvaranje talasa u sajberprostoru, mobilizacija sivih slojeva društva, vršenje organizovanog pritiska na poznate ličnosti i influencere putem komentara, direktnih poruka i koordiniranih kampanja, te pretvaranje naredbi Mossadove psihološke operativne sobe u riječi naroda i javne zahtjeve, neke su od akcija ove mašine za prskanje trovanja.

Šef ove grane, sa akronimom "O." (51 godina i veteran Mossadove jedinice 8200), otvoreno je izjavio da je glavni cilj narušiti sliku moći Islamske Republike Iran, probiti zid straha ljudi od ulica i stvoriti teren za rušenje Islamske Republike.

U intervjuu se također spominje bliska saradnja ogranka s medijskim kućama poput Iran Internationala i hakiranje iranske državne televizije kako bi se emitovale poruke Reze Pahlavija, Netanyahua i Trumpa.

"O." je otkrio da je prije reformi Barnee čak i izgovaranje fraze "promijeniti vladu Islamske Republike" bilo zabranjeno u Mossadu, ali sada je taj cilj postao jedna od osnovnih misija organizacije. Smatrao je da su operacije infiltracije jeftinije, efikasnije i inteligentnije od fizičkog terora, opisujući ih kao nekonvencionalno oružje.

Stručnjak za sigurnost, osvrćući se na ovo pitanje, u intervjuu za Fars naglasio je da je upravo ovaj pristup ono što je bilo jasno vidljivo u iranskom kibernetičkom prostoru posljednjih mjeseci: koordinirane kampanje, organizirani napadi na revolucionarne ličnosti, preuveličavanje broja protivnika, sistematski napori da se stvori jaz između naroda i režima i insinuacija velike laži da iranski narod želi vojni napad na svoju zemlju.