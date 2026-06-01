Cionisti odustali od napada na Dahiyeh nakon čvrstih upozorenja Irana

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - nakon eksplicitnih upozorenja Islamske Republike Iran o posljedicama bilo kakve nove agresije na Liban, cionistički režim se povukao iz planiranog napada na južni bejrutski Dahiyeh.

Predsjednik SAD-a Donald Trump je u poruci tvrdio da je nakon telefonskog razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom dobio uvjeravanje da u Bejrut neće biti poslane nikakve snage i da su sve vojne akcije u tom smislu obustavljene.

Ovaj razvoj događaja dogodio se nakon što su visoki iranski zvaničnici upozorili da bi svako kršenje primirja u Libanu predstavljalo kršenje sporazuma na svim frontovima u regiji, te da će SAD i izraelski režim biti odgovorni za posljedice.

Izraelski mediji su također potvrdili da je vojska režima bila na ivici pokretanja masovnog napada na južna predgrađa Bejruta i komandne centre Hezbolaha, ali je u posljednjem trenutku, nakon pritiska i intervencije SAD-a, operacija zaustavljena. Izraelski izvori su priznali da je direktan kontakt između Trumpa i Netanyahua odigrao odlučujuću ulogu u odgađanju napada.

Regionalni analitičari smatraju da povlačenje Tel Aviva iz provođenja ove operacije odražava, prije svega, odvraćajući učinak osovine otpora i zabrinutost Washingtona zbog širenja sukoba u regiji. Nedavna upozorenja Irana također su prenijela poruku da bi svaka akcija protiv Libana mogla biti dočekana odgovorom izvan ograničenog fronta.

Istovremeno, komandant Centralnog štaba Khatam al-Anbiya također je upozorio cionistički režim da ako se prijetnje protiv Bejruta i njegovih predgrađa izvrše, sjeverne regije okupiranih teritorija i vojna naselja neće biti sigurna.

Shodno tome, prekid napada na južna predgrađa Bejruta mnogi posmatrači ocjenjuju kao znak neuspjeha politike prijetnje i pritiska cionističkog režima i uspjeha jednačine odvraćanja otpora u regiji.