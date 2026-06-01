Trump: Nijedna snaga neće ići u Bejrut

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak u poruci na društvenoj mreži Truth: "Imao sam vrlo konstruktivan telefonski razgovor s Netanyahuom, izraelskim premijerom, i nijedna trupa neće ići u Bejrut, a sve trupe koje su na putu već su vraćene."

Trump je izjavio: "Slično tome, imao sam vrlo dobar telefonski razgovor s Hezbollahom preko visokih predstavnika i složili su se da će sva paljba prestati, da ih Izrael neće napasti i da oni neće napasti Izrael."

Ova poruka je objavljena prije sat vremena, dok je centralni štab Svetog Poslanika upozorio da ako se ostvari prijetnja cionističkog režima bombardiranjem libanonskog predgrađa, stanovnici sjevernih okupiranih teritorija trebaju napustiti ovo područje.

Nakon jasnog upozorenja iranskih oružanih snaga, izraelski službeni mediji tvrdili su da je napad odgođen zbog intervencije SAD-a.