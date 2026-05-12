Al-Khalifa pribjegao oružju oduzimanja državljanstva

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Al-Ahed, u članku koji je napisala "Latifa Al-Husseini", građanin Bahreina je o eskalaciji sigurnosnih napada u ovoj zemlji, koji su ciljali određeni segment njenog stanovništva, rekao: "Nikada nismo doživjeli ono što danas doživljavamo, čak ni u vrijeme kraljevih predaka." Desetine, pa čak i stotine ljudi pate od teškog gušenja. Četrdeset i jedan istaknuti i utjecajni vjerski učenjak u Bahreinu uhapšen je u roku od sat vremena ujutro 9. maja 2026. Oni su u direktnom kontaktu s narodom i njegovim glasovima, prenoseći njihovu zabrinutost zbog njihove egzistencije, društvenih, političkih i pitanja ljudskih prava.

Autor navodi: U nedavnoj agresiji na Iran, bahreinski režim je učestvovao u ratu i ciljao operacije pokrenute sa svog tla, te u slijepom savezu s američko-izraelskom osovinom, umjesto da dozvoli da Amerikanci koriste svoju teritoriju, ponovo je pribjegao osveti protiv vlastitog naroda pokretanjem sigurnosne kampanje i ciljanjem svakog građanina koji je objavio fotografije ili video zapise napada u Bahreinu ili kritikovao vladu, te su se događala široko rasprostranjena proizvoljna hapšenja bez ikakvih ograničenja.

Al-Husseini je napisao: U međuvremenu, bahreinski kralj Hamad bin Isa ponovo je upotrijebio oružje oduzimanja državljanstva, taktiku s kojom se narod suočava od ustanka u Bahreinu 2011. godine. Ovaj put, prijetnja je bila ozbiljnija i došla je s najviših nivoa vlasti. 69 građana rođenih u Bahreinu oduzeto je državljanstvo. Istovremeno, Predstavnički dom je usvojio zakon kojim se podržava ovaj potez, čime su pitanja državljanstva iz nadležnosti sudstva. Osim toga, izdat je masovni nalog za hapšenje 41 šiitskog svećenika optuženog za veze s Iranom.

Ciljanje identiteta

Analitičar je rekao: Bahreinski šiiti vjeruju da su trenutni pokreti usmjereni na iskorjenjivanje ili iskorjenjivanje njihovog identiteta. Neviđeni rat etničkog čišćenja ciljao je na njih lično. Neki postavljaju niz pitanja o ovoj složenoj situaciji:

* Hoće li bilo koja vjerska ličnost biti imuna od progona i zatvaranja u ovim novim okolnostima?

* Da li se hapšenja automatski odnose na svakog šiitskog građanina?

* Hoće li ova grupa biti kažnjena zbog svojih vjerskih praksi i uvjerenja?

* Ko će ostati izvan zatvora? Žene i djeca?

Ograničenja šiitskih događaja

Al-Husseini je napisao: U međuvremenu, neki vjeruju da će napad na učenjake neminovno dovesti do eskalacije unutrašnje situacije, jer je sada napad na učenjake usmjeren na ušutkavanje svakog glasa protivljenja i kritike politika režima koji sve dublje tone u američku močvaru i podržava izraelski projekat u regiji.

Naglasio je: Svi dokazi ukazuju na to da je unutrašnja situacija u Bahreinu vrlo kritična i haotična, a vlada pokušava njegovati grupu šiita u ovom kraljevstvu koji su apolitični i čiji je jedini cilj preživjeti, jesti, piti i moliti se, i koji se pridržavaju religije koja je lišena principa i vjerovanja imama Huseina. Stoga se očekuje da će dani Ašure, koji se smatraju ključnim događajem u Bahreinu i u kojima sljedbenici Ahl al-Bayta (mir s njima) održavaju vjerske ceremonije sa širokim učešćem u svim regijama, biti suočeni s ograničenjima režima.

Napisao je: Shodno tome, jedan posmatrač pita: Može li se jačanje društvenog tkiva i provođenje slogana suživota postići eliminacijom fundamentalnog spektra sa scene? Može li se to postići ciljanjem svih njegovih simbola? Ovo je vrlo osjetljivo pitanje i vlada unapređuje unutrašnje poslove na način koji, umjesto jačanja nacionalnog jedinstva, dodatno dijeli društvo.

Što se tiče rasprave o pražnjenju zatvora u prošlosti, s porastom krize pritvorenika i otvaranjem zatvorskih vrata, ovo je postala čista fantazija.