Rat s Iranom ozbiljno je smanjio rezerve municije američke vojske

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), demokratski američki senator Mark Kelly upozorio je da su rezerve municije i raketa američke vojske ozbiljno smanjene kao rezultat rata s Iranom i da će obnova ovog arsenala trajati godinama.

U intervjuu za CBS News, rekao je: "Mislim da je pošteno reći da je količina potrošnje ovih rezervi zaista šokantna."

Visoki član Odbora za oružane snage američkog Senata također je tvrdio da je Donald Trump ušao u rat s Iranom bez strateškog cilja, bez plana i bez vremenskog okvira, što je dovelo do masovne potrošnje municije.

Pozivajući se na izvještaje Pentagona, Kelly je objavio da nestašica municije uključuje vitalno oružje poput krstarećih raketa Tomahawk, taktičkih raketa ATACMS, presretačkih raketa SM-3, kao i municije sistema Patriot, te je naglasio da će trebati godine da se obnove te zalihe.

Upozorio je da bi ova situacija mogla oslabiti odbrambene sposobnosti SAD-a u slučaju dugotrajnog sukoba, dodajući: "U takvoj situaciji, Sjedinjene Države bi bile u gorem položaju nego da se ovaj rat u Iranu uopće nije dogodio."

Demokratski senator je također opisao prijedlog Trumpove administracije da se budžet za odbranu za fiskalnu 2027. godinu poveća na oko 1,5 biliona dolara kao vrlo zabrinjavajući, napominjući da je budžet Pentagona prije otprilike pet i po godina, kada je on ušao u Senat, iznosio oko 700 milijardi dolara.